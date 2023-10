Chồng đại gia hơn 10 tuổi chiều chuộng Bảo Thy như 'công chúa' có đời tư bí ẩn ra sao?

Bảo Thy có cuộc sống như "công chúa" sau khi lấy chồng.

Ngoài ra, chồng Bảo Thy còn có hành động tinh tế khi thay nước toàn bộ bể bơi của căn biệt thự, chỉ vì cô sợ mùi clo nên không xuống. Chính Bảo Thy đã khoe khéo trên trang cá nhân về chuyện này.

Cô viết: "Sau một thời gian quá dài viện lý do: 'Em không bơi đâu vì em sợ mùi Clo' thì một tuần nay anh Mập ảnh lẳng lặng làm thành hồ bơi nước biển cho hết lý do lười. OK từ nay em xin hứa 1 tuần bơi 3 ngày để đảm bảo cho sức khỏe ạ".

Theo Sức Khỏe & Đời Sống