Chồng cũ Thanh Thanh Hiền: Sang Mỹ 3 năm mua nhà, tậu xe mới gần 2 tỷ

Trời ơi, bây giờ tôi mới biết độ giàu của Chế Phong” - Thúy Nga nói. Mới đây, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã chia sẻ một clip quay lại buổi gặp gỡ giữa cô và chồng cũ Thanh Thanh Hiền - nam ca sĩ Chế Phong. Được biết, Chế Phong về thăm Việt Nam một thời gian và vừa mới sang lại Mỹ. Điều khiến Thúy Nga bất ngờ nhất là Chế Phong vừa trở lại Mỹ đã tậu luôn một chiếc ô tô điện trị giá 70 nghìn đô (tương đương gần 2 tỷ đồng).

Xe mới của Chế Phong Cô thốt lên khi thấy xe mới của Chế Phong: “Chế Phong vừa tậu xe mới 70 nghìn đô, tôi nhìn mà nhức đầu luôn. Mới sáng sớm, Chế Phong đã đột nhập vô nhà tôi và giờ thì đích thân Chế Phong sẽ chở tôi đi chơi bằng chiếc xe này. Tôi sẽ cho mọi người thấy chiếc xe sang xịn, mới cóng của anh Chế Phong. Trời ơi, chiếc xe này đẹp quá, sạch sẽ vô cùng. Chế Phong là đàn ông mà ở sạch sẽ lắm, gì cũng sạch. Tôi muốn đổi chiếc xe của tôi lấy chiếc xe mới này của Chế Phong quá. Chiếc xe này còn cách âm, cũng không có cần số, mọi cơ chế đều tự động. Trời ơi, bây giờ tôi mới biết độ giàu của Chế Phong. Tôi không hề biết Chế Phong giàu thế này, tới khi Chế Phong mua xe mới tôi mới biết. Từ ngày Chế Phong có xe mới, tôi không gặp được Chế Phong, khó gặp lắm”. Chế Phong chia sẻ thêm: “Tôi thấy nó mới ra nên mua luôn, sử dụng nó rất đơn giản, có thể tự chạy luôn, không cần lái. Trông vậy thôi chứ chiếc xe này dù tự lái cũng rất an toàn”. Nói rồi, Chế Phong cho mọi người xem chế độ tự lái của xe mới, chỉ cần bấm nút là xe tự di chuyển trên đường, tránh vật cản và rẽ trái rẽ phải… Được biết, Chế Phong sang Mỹ sinh sống được khoảng 3 năm nay. Thời gian đầu, anh phải đi ở nhờ và không có phương tiện di chuyển, phải nhờ bạn bè chở đi. Chỉ sau ba năm, Chế Phong đã tậu được nhà mới to đẹp và giờ là ô tô mới, khiến ai cũng bất ngờ. Trong một chương trình gần đây, khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, Chế Phong cho biết anh đang rất ổn nên tâm lý thoải mái, cởi mở hơn hậu ly hôn. Anh nói: “Cuộc sống hiện tại của tôi đã ổn định, chưa bao giờ ổn như lúc này. Tôi rất hài lòng với cuộc sống này. Tôi có một kênh Youtube để làm. Tôi làm kênh Youtube vì thích đi đây đi đó, có cái gì vui vui tôi đều đăng tải lên cho mọi người xem. Hồi xưa tôi hơi kín tiếng nhưng không hiểu sao từ hồi qua Mỹ tôi lại thích làm những thứ về mình cho người khác cùng xem. Cũng một phần do tư tưởng của tôi thoải mái hơn. Một thời gian dài tôi không xuất hiện. Ai cũng nghĩ tôi đã bỏ nghề rồi. Từ hồi sang Mỹ, tôi thấy cuộc sống vui vẻ trở lại, có nhiều hứng khởi nên nghĩ tại sao không chia sẻ cuộc sồng hàng ngày của mình. Tôi không khép kín như hồi xưa nữa”. Theo Người Đưa Tin