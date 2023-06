Chọn hành tây nên chọn củ nặng hay nhẹ

Mẹo bảo quản hành tây tươi lâu

Bảo quản bằng túi lưới, túi giấy hoặc rổ

Nếu dùng không hết, bạn nên trữ hành trong túi lưới, túi giấy, hoặc dùng tất da.... Việc đặt mỗi củ trong một túi sẽ khiến chúng lâu hỏng hơn là cho tất cả chung một nơi. Lưu ý, cần tạo lỗ thoát khí để hành dễ “thở”, không bị ẩm thấp, thối nhũn.



Đặt rổ hoặc túi đựng hành ở nơi tối và mát

Đặt rổ hoặc túi đựng hành ở nơi tối và mát. Nhiệt độ lý tưởng nhất để giữ cho hành tươi lâu là từ 5 – 15 độ C. Tuyệt đối không nên để hành ở những nơi có nhiệt độ thấp hơn 5 độ C hoặc cao hơn 20 độ C.