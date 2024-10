Chọn củ cải đừng ham to, cứ theo 5 mẹo này sẽ mua được củ cải giòn, ngọt

Khi mua củ cải, nhiều người thường lấy những củ to nhất nhưng kích thước lớn không phải là tiêu để chọn củ cải ngon, thậm chí củ to có thể bị xốp, xơ, kém ngọt. Mùa thu là mùa thu hoạch củ cải, loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và chế biến được nhiều món ngon. Củ cải trắng còn được ví như nhân sâm, sử dụng thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe. Không phải ai cũng biết cách chọn mua củ cải ngon. Nhiều người chọn củ cải to, bóng đẹp nhưng khi về cắt ra lại thấy khô, xơ, vị nhạt. Cách chọn củ cải ngon Mua củ cải đừng tham củ to, bạn hãy dựa vào 5 bí quyết mà người làm vườn tiết lộ dưới đây để chọn được những củ ngon và ngọt nhất:

Muốn chọn củ cải ngon, đừng chỉ "nhắm" vào kích thước. (Ảnh: Sohu) Quan sát phần lá Hãy quan sát phần lá xanh ở trên đầu củ cải. Màu sắc của lá quyết định độ ngon của củ. Nếu là có màu xanh đậm nghĩa là củ cải được thu hoạch đúng độ chín, sẽ rất ngọt. Đừng mua những củ có lá vàng, điều đó chứng tỏ củ cải đã thu hoạch lâu. Củ cải thu hoạch lâu ngày thì phần lá sẽ mọc thêm mầm mới, hút hết dinh dưỡng từ củ nên phần thịt củ cải sẽ có mùi ngang, khó chịu, ăn không còn ngọt. Bạn có thể sờ tay để cảm nhận độ ẩm của lá, nếu lá còn ẩm chứng tỏ củ cải vẫn còn tươi ngon. Quan sát phần rễ

Cách chọn củ cải ngon: Chọn củ cải ít rễ và đuôi nhỏ. (Ảnh: Sohu) Trên bề mặt củ cải trắng có một số rễ nhỏ, điều này là bình thường. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của những người làm vườn, củ cải trắng được tưới nhiều nước thì không có nhiều rễ và đuôi nhỏ. Bạn nên chọn củ cải có phần rễ mỏng, điều đó cho thấy củ cải rất ngon, giòn ngọt và ít khi có lõi khô. Tránh chọn củ có nhiều rễ và đuôi lớn vì chúng ít nước và có thể bị xơ. Bạn cũng nên tránh những củ cải có hai đuôi vì chúng thường nhạt và dễ bị khô. Đánh giá theo trọng lượng, kích thước Để chọn mua củ cải ngon, bạn đừng chỉ nhìn mà nên cầm thử. Một số củ có thể rất to nhưng khi mang về nhà cắt nấu thì thấy chúng có lõi xơ hoặc rỗng. Thông thường, củ cải càng nặng sẽ càng ngon. Bạn có thể cầm hai củ có kích thước tương đương để đo độ nặng. Trong khi củ cải quá to thường bị xốp hoặc xơ thì củ quá nhỏ thường bị non, cũng không đủ độ ngọt. Tốt nhất là chọn những củ cải có kích thước vừa phải. Quan sát bề mặt

Nên chọn củ cải không bị sâu, nứt trên bề mặt. (Ảnh: Sohu) Thông thường, củ cải có đủ độ ẩm và độ tươi sẽ có bề mặt rất mịn. Những củ thiếu nước hoặc khô sẽ có một số nếp nhăn trên bề mặt, chạm tay vào không cảm thấy mịn màng. Bạn cũng cần tránh mua các củ có vết sâu, nứt trên bề mặt. Cách bảo quản củ cải



Củ cải khi mua về có thể bảo quản trong tủ lạnh nhưng không nên để quá 1 tuần. Nếu để quá lâu, củ cải sẽ mất nước dần và kém ngon. Để có thể kéo dài thời gian bảo quản củ cải, bạn có thể áp dụng hai mẹo sau: Dùng bằng màng bọc thực phẩm: Củ cải rất giàu nước nên khi bảo quản, bạn nên bọc kín để nước không bị thất thoát, giữ độ giòn. Bạn cần cắt bỏ phần lá và rễ của củ cải, sau đó quấn kín bằng màng bọc thực phẩm rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Bảo quản ở nơi thoáng mát: Thực tế, việc bảo quản củ cải trong tủ lạnh không hiệu quả bằng để ở nơi thoáng mát. Nhiệt độ trong tủ lạnh quá thấp sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của củ cải. Bạn có thể bảo quản củ cải ở nơi có nhiệt độ thấp trong nhà, không có ánh sáng trực tiếp. Nên ăn càng sớm càng tốt vì củ cải để lâu sẽ hỏng và kém ngon. Theo VTC news