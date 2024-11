'Chơi' xe Đức BMW X6 đời 2022, chủ xe chấp nhận khấu hao mỗi năm hơn 1 tỷ

Xe Đức nói chung và đặc biệt là các dòng xe BMW nói riêng đều có mức độ rớt giá khá lớn chỉ trong thời gian ngắn sử dụng. Chiếc BMW X6 đời 2022 trong bài là ví dụ điển hình. Để thoả mãn đam mê và cảm xúc, nhiều khách hàng Việt Nam không ngại bỏ ra hàng tỷ đồng để sở hữu các mẫu xe sang đến từ Đức. Đa phần, các mẫu xe này đều có độ rớt giá tương đối lớn sau thời gian ngắn sử dụng nhưng không vì thế mà các mẫu xe sang Đức mất 'chỗ đứng' trong lòng người tiêu dùng. Chiếc BMW X6 bản xDrive40i M Sport trong bài sản xuất năm 2022 và đăng ký lần đầu vào tháng 11/2023. Thời điểm 2022, giá niêm yết mẫu xe này lên đến 5,179 tỷ đồng và chi phí lăn bánh tại TP.HCM ngót nghét khoảng 5,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 2 năm kể từ ngày sản xuất, chiếc X6 xDrive40i M Sport chỉ có giá khoảng 3,7 tỷ đồng trên thị trường xe cũ, rớt giá khoảng 2,1 tỷ (tương đương 36% giá trị). Thiết kế góc cạnh, bắt mắt của BMW X6. Ảnh: Nguyễn Văn Nguyên/TGXĐ Được biết, BMW X6 là mẫu SUV cỡ lớn nhưng thiết kế theo phong cách coupe thể thao với mui xe vuốt ngược. Tại thị trường Việt Nam, BMW X6 cạnh tranh với một số đối thủ trong phân khúc như: Mercedes-Benz GLE 53 Coupe và Audi Q8. Mercedes-Benz GLE 53 Coupe và Audi Q8 đều giảm giá đáng kể sau hai năm sử dụng. GLE 53 Coupe từng có giá lăn bánh 6 tỷ đồng nay còn khoảng 4,2 tỷ đồng, mất 30% giá trị. Tương tự, Audi Q8 cũng có giá lăn bánh 5,1 tỷ đồng nhưng hiện chỉ có giá khoảng 3,45 tỷ trên thị trường xe cũ, khấu hao 32,3%. Thiết kế thể thao, hợp thị hiếu khách hàng nam BMW X6 ra mắt toàn cầu lần đầu vào tháng 4/2008 và hiện đã trải qua ba thế hệ sản phẩm. Dù vậy, tổng thể thiết kế vẫn không có nhiều thay đổi, duy chỉ có những đường nét được trau chuốt, sắc sảo hơn theo thời gian để hợp xu thế. X6 xDrive40i được trang bị đèn LED laser. Ảnh: Nguyễn Văn Nguyên/TGXĐ Không chỉ có thiết kế thể thao, BMW X6 xDrive40i còn được trang bị loạt công nghệ hiện đại của BMW như cụm đèn LED laser với khả năng điều chỉnh ánh sáng tự động, mâm hợp kim kích thước 20 inch, lưới tản nhiệt phát sáng, kính cửa sổ cách âm,... Nội thất được ốp da cao cấp, cần số pha lê. Ảnh: Nguyễn Văn Nguyên/TGXĐ Bên trong nội thất của mẫu SUV coupe này có thiết kế mang thiên hướng công nghệ hoá nhưng các đường nét khá góc cạnh và cứng cáp, sẽ khó chuộng cánh 'chị em'. X6 xDrive40i được trang bị 16 loa Harman Kardon. Ảnh: Nguyễn Văn Nguyên/TGXĐ Mặc dù không gian nội thất của X6 tương đối rộng rãi nhưng do thiết kế mui vuốt nên phần hàng ghế thứ hai sẽ không quá thoáng đã như mẫu X5. Điều này sẽ khiến những người có chiều cao quá khổ sẽ cảm thấy bí bách. Hàng ghế sau trên BMW X6 xDrive40i. Ảnh: Nguyễn Văn Nguyên/TGXĐ Dù vậy, X6 xDrive40i vẫn được trang bị rất nhiều những tiện nghi hiện đại như hệ thống thông tin giải trí cao cấp của BMW, 16 loa Harman Kardon công suất 464W, nội thất bọc da cao cấp, cần số pha lê, điều hoà 4 vùng tự động, cửa sổ trời toàn cảnh,... Vận hành cảm xúc, dành cho khách hàng 'mê' lái Về khả năng vận hành, BMW X6 xDrive40i được trang bị khối động cơ xăng tăng áp kép (TwinPower Turbo) có dung tích 3.0L, công suất đạt 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450Nm, truyền sức mạnh qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. X6 xDrive40i sử dụng loại lốp Runflat. Ảnh: Nguyễn Văn Nguyên/TGXĐ Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo thích ứng M trứ danh của BMW, giúp tăng cường độ ổn định và linh hoạt khi chạy ở tốc độ cao. Xe còn có 3 chế độ lái và một chế độ cá nhân hoá các phản ứng của vô lăng, động cơ, hộp số và hệ thống treo theo sở thích. Tuy nhiên, việc mẫu X6 xDrive40i sử dụng loại lốp Runflat với kích thước mâm xe lên đến 20 inch sẽ tạo ra độ ồn tương đối lớn khi di chuyển và sự êm ái cũng không được đánh giá cao. Xe trang bị nhiều tính năng an toàn nâng cao, hỗ trợ lái. Ảnh: Nguyễn Văn Nguyên/TGXĐ Là mẫu SUV thể thao, thiên hướng mang đến cảm xúc lái phấn khích, BMW X6 xDrive40i được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn cơ bản. Hơn nữa, mẫu xe này cũng có các tính năng an toàn cao cấp và hỗ trợ lái xe nâng cao như: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và duy trì làn đường, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe tự động có camera 360, hỗ trợ lùi xe tự động,... 'Món hời' của người thích chơi xe Đức cần cân đối kinh tế Với những khách hàng thích trải nghiệm xe sang Đức, việc mua xe cũ là một quyết định khá hấp dẫn khi cần cân đối kinh tế, đặc biệt là không muốn bỏ ra số tiền ban đầu quá lớn. Sau 2 năm kể từ ngày sản xuất, BMW X6 xDrive40i có giá bán chỉ khoảng 3,7 tỷ đồng trên thị trường xe cũ và nếu so với việc mua xe mới ở thời điểm năm 2022 thì người dùng đã tiết kiệm được khoảng 2,1 tỷ đồng. BMW X6 xDrive40i đời 2024 mua mới hiện có giá lăn bánh khoảng 4,3 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Văn Nguyên/TGXĐ Mặc dù giá lăn bánh BMW X6 xDrive40i đời 2024 hiện đã giảm giá, chỉ còn khoảng 4,3 tỷ đồng nhưng việc mua xe cũ, đời 2022 cũng sẽ giúp tiết kiệm được khoảng 600 triệu đồng. Dù vậy, khi mua xe sang cũ có giá trị lớn, người dùng vẫn nên kiểm tra kỹ các hạng mục để tránh tình trạng mua phải xe tai nạn hoặc thuỷ kích. Với các mẫu xe còn bảo hành, nên vào xưởng dịch vụ chính hãng để kiểm tra, đối chiếu lịch sử bảo dưỡng để nắm rõ chi tiết xe hơn.