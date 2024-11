Chơi pháo tự chế, 3 thiếu niên bị tai nạn nát tay

Trong 2 ngày liên tiếp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 3 trường hợp tai nạn do sử dụng pháo tự chế. Ths.Bs Cao Đình Bằng, khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám cho bệnh nhân N.K, 13 tuổi, ngày thứ 3 sau phẫu thuật do sử dụng pháo tự chế. Ảnh: BVCC Bệnh nhân N.K, 13 tuổi và N.T.A, 14 tuổi là anh em họ, trú tại Vĩnh Phúc, nhập viện trong tình trạng vết thương bàn tay 2 bên thấm nhiều máu. Trong đó, vết thương bàn tay 2 bên của bệnh nhân N.K rất nặng: Dập nát ngón I bàn tay 2 bên, gãy hở các đốt bàn ngón. Do vết thương dập nát quá nặng nên không thể bảo tồn ngón I bàn tay 2 bên cho bệnh nhân, bác sĩ đã phẫu thuật làm mỏm cụt ngón I bàn tay 2 bên, cố gắng bảo tổn những ngón tay còn lại. Hiện tại sau mổ ngày thứ 3, tình trạng bệnh nhân ổn định, các vết thương khô. Bệnh nhân N.K và N.T.A cùng đặt thuốc pháo và học cách chế tạo pháo trên mạng. Trường hợp còn lại là bệnh nhân G.B, 12 tuổi, trú tại Hưng Yên nhập viện trong tình trạng gãy xương bàn ngón I tay trái, vết thương cẳng chân trái, đã được cắt lọc, xử lý da lóc. Bệnh nhân cần tập phục hồi chức năng, đưa bàn tay trở lại chức năng như ban đầu là mục tiêu hướng đến, cố gắng phục hồi tối đa. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, vào mỗi dịp cận Tết và Tết, số ca tai nạn do nổ pháo tự chế luôn gia tăng đáng kể. Nguyên nhân chính thường xuất phát từ việc mua pháo lậu không rõ nguồn gốc, tiếp cận thông tin không chính thống trên mạng xã hội và tự ý chế tạo pháo. Những tai nạn này không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất mà còn để lại hậu quả nặng nề về tâm lý và tài chính cho người bệnh và gia đình. Các bác sĩ khuyến cáo: Người dân không tự ý chế tạo hoặc sử dụng pháo nổ trái phép, đặc biệt là pháo tự chế. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không mua bán, sử dụng pháo lậu và cần hướng dẫn con em tránh xa các hành động nguy hiểm này để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.