'Chơi' cổ phiếu nhỏ nhận cổ tức cao

Không ít tổ chức, cá nhân nắm giữ một số cổ phiếu có vốn điều lệ khiêm tốn, vốn hóa thị trường nhỏ nhưng lại có mức sinh lời cổ tức 20% đến 50% Công ty CP Cơ khí An Giang CKA) dự kiến tháng10- 2024 sẽ chi trả cổ tức năm 2023 với tỉ lệ 50% Trong tháng 9-2024, hàng loạt doanh nghiệp quy mô nhỏ đồng loạt chốt quyền và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ khá cao. Điển hình Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (mã chứng khoán VGR) vừa công bố sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 19-9 để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024. Mức cổ tức được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 2.000 đồng. Hiện tại, VGR có vốn điều lệ hơn 632 tỉ đồng và đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ Đức, Hà Lan, Nhật Bản phục vụ cho hoạt động vận tải biển. Kết thúc quý II/2024, VGR đạt lợi nhuận trước thuế gần 104 tỉ đồng. Với 63,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, thị giá 57.500 đồng/cổ phiếu, công ty này đang có vốn hóa thị trường khá nhỏ chỉ trên 3.600 tỉ đồng. Ước tính VGR sẽ chi khoảng 126,5 tỉ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này. Về cơ cấu cổ đông của VGR, Công ty CP Tập đoàn Container Việt Nam (VSC), công ty mẹ, đang nắm giữ hơn 47 triệu cổ phiếu, sẽ nhận khoảng 94 tỉ đồng từ đợt chi trả cổ tức này. Một cổ đông lớn khác là Evergreen Marine Corp nắm giữ 13,7 triệu cổ phiếu, dự kiến sẽ nhận được 27,5 tỷ đồng cổ tức. Công ty CP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán SZL) cũng vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 21-9 để thực hiện chia cổ tức đợt 2 năm 2023. Mức cổ tức chi trả bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng. Với hơn 27,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường rất nhỏ chỉ đạt 1.116 tỉ đồng, dự kiến Sonadezi Long Thành sẽ chi trả khoảng 55 tỉ đồng cổ tức cho các cổ đông. Theo đó, Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp - Sonadezi (mã chứng khoán SNZ) sở hữu hơn 15,35 triệu cổ phiếu SZL sẽ nhận được gần 31 tỉ đồng cổ tức. Cổ đông lớn khác là America LLC, nắm giữ hơn 4,68 triệu cổ phiếu SZL dự kiến nhận cổ tức hơn 9,3 tỉ đồng. Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai với 1,698 triệu cổ phiếu SZL sẽ nhận gần 3,4 tỉ đồng… Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading, mã chứng khoán HAT) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 23-9 để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 3.000 đồng. Công ty này dự kiến chi hơn 9,3 tỉ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đơn vị sở hữu 60% vốn tại Habeco Trading, dự kiến nhận về gần 5,6 tỉ đồng cổ tức. Đặc biệt, Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang (mã chứng khoán CKA) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 17-9 để tiến hành chia cổ tức năm 2023 với tỉ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 5.000 đồng, ngày thanh toán dự kiến 3-10. Với gần 3,3 triệu cổ phiếu lưu hành, Công ty CP Cơ khí An Giang sẽ chi hơn 16 tỉ đồng cho đợt chi trả này. Theo đó, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam đang nắm giữ 47,41% vốn điều lệ CKA sẽ nhận khoảng 7,6 tỉ đồng từ cổ tức. Công ty Cơ khí An Giang có truyền thống chi trả cổ tức cao 20% - 35% trong giai đoạn 2018 – 2022. Dự kiến trong năm 2024, CKA sẽ chia cổ tức 15%.