Choáng ngợp với cuộc sống xa hoa của nữ hoàng nhạc rap Nicki Minaj

Sinh ngày 8/12/1982 tại St. James, Trinidad và Tobago, Minaj được sinh ra trong gia đình có bốn người con. Cô được tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn nhỏ khi bố mẹ cô là ca sĩ nhạc phúc âm. Gia đình cô chuyển từ Trinidad đến Queens, New York khi Minaj mới 5 tuổi.

Tuy nhiên, Minaj đã trải qua một tuổi thơ đầy khó khăn. Cha cô là một người nghiện rượu và ma túy, thường xuyên bạo hành vợ. Theo chính lời kể của Minaj, ông ta đã từng đốt cháy nhà của họ. Cô kể lại những trải nghiệm của mình trong bài hát "Autobiography" thuộc mixtape "Sucka Free" năm 2008. Lời bài hát viết: "Bố tôi là một kẻ nghiện ma túy, hai giờ sáng/ Khiến chúng tôi phải chạy vòng quanh khu phố như đội chạy đường dài/ Khi ông đốt cháy nhà và mẹ tôi ở trong đó."

Gia đình cô cũng gặp khó khăn về tài chính khi cô lớn lên. Minaj chia sẻ với Vogue vào tháng 12 năm 2023 rằng ngay từ khi còn nhỏ, cô đã ý thức được sự nghèo khó của gia đình. Cô nói: "Bạn sẽ hiểu được giá trị của tiền bạc khi bạn đến từ một đất nước khác và không có những gì mà những đứa trẻ khác có." Cô nói thêm rằng cô thường quỳ xuống cầu nguyện, "Thưa Chúa, xin hãy khiến con giàu có để con có thể mua cho mẹ một ngôi nhà khác và chăm sóc gia đình."

Bằng cách nào đó, âm nhạc đã trở thành một lối thoát cho cô gái trẻ Minaj, cho phép cô thoát khỏi thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Mặc dù cô đã viết bài rap đầu tiên của mình khi mới 12 tuổi, nhưng bước đột phá thực sự của cô là khi cô ký hợp đồng với một nhóm nhạc rap có tên là Hoodstars. Cô là một phần của nhóm khi họ thu âm bài hát vào sân vận động cho đô vật WWE Victoria vào năm 2004.

Nhưng số phận của Minaj luôn là trở thành một nghệ sĩ solo. Sau khi đăng tải một số bản nhạc của mình lên trang mạng xã hội MySpace, một hãng thu âm địa phương có tên là Dirty Money Entertainment đã chú ý tới cô.

Nicki Minaj, từ một nghệ sĩ mới nổi với mixtape "Beam Me Up Scotty" năm 2009, đã nhanh chóng trở thành một ngôi sao hip-hop hàng đầu. Album đầu tay "Pink Friday" (2010) với hit "Super Bass" đưa tên tuổi cô lên đỉnh cao. Những album tiếp theo như "Pink Friday: Roman Reloaded" (2012), "The Pinkprint" (2014) và "Queen" (2018) khẳng định sự đa tài và sáng tạo của cô với nhiều thể loại âm nhạc. Album mới nhất "Pink Friday 2" (2023) là sự trở lại đầy ấn tượng sau 5 năm tạm nghỉ, đánh dấu sự thống trị của Nicki Minaj trong làng nhạc.