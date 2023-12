Choáng ngợp trước căn biệt thự tân hôn của Diễm My 9X và chồng doanh nhân

Sau khi thực hiện các nghi thức ở nhà gái, Diễm My 9X được người thân và hội bạn thân thiết đưa về nhà chồng. Biệt thự tân hôn bề thế của cặp đôi cũng được hé lộ. Nhà riêng của doanh nhân Vinh Nguyễn có màu trắng chủ đạo, 2 tầng và thiết kế theo phong cách hiện đại. Trong lễ gia tiên, bố mẹ chồng của Diễm My 9X cũng xác nhận tặng biệt thự mới làm nơi "an cư lạc nghiệp" cho vợ chồng cô.

Theo SaoStar, theo lời tâm sự của Diễm My, từ sau khi mẹ ruột qua đời, gia đình chồng đã xem cô như thành viên trong nhà và là chỗ dựa tinh thần giúp nữ diễn viên được an ủi, vỗ về. Chia sẻ về mối quan hệ với mẹ chồng, Diễm My từng bật mí là mẹ thường xem phim và dành tình cảm cho các vai diễn do con dâu đóng.



Biệt thự nhà chồng Diễm My được trang hoàng đầy hoa tươi để đón cô dâu mới.