Cho vợ chồng trùm lừa đảo Liêm ‘trọc’ vay lãi nặng, 3 người bị khởi tố

Trước đó, đầu tháng 8/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vợ chồng Liêm “trọc” để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan công an làm rõ vợ chồng Liêm - Nhi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền trên 53 tỷ đồng.

Vợ chồng Liêm - Nhi có kinh doanh bất động sản, song đến tháng 10/2021 thì vỡ nợ. Vì vậy, vợ chồng này tiếp cận nhiều người để vay tiền và nói là để cho vay đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản. Thực tế, vợ chồng Liêm Nhi vay của người này để trả lãi khá cao cho người khác.

Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, vợ chồng Liêm - Nhi đã khéo léo tạo cho mình vỏ bọc giàu sang. Khi đã vỡ nợ, vợ chồng này vẫn xây nhà cao cửa rộng lên tới hàng tỷ đồng, có ô tô, ăn diện sang trọng...và thường xuyên đăng tải những hình ảnh này lên mạng xã hội.