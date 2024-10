Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi chứng kiến ai đó cho ít muối vào nước ngọt, thực ra đây là một mẹo có nhiều tác dụng bất ngờ. Các loại nước ngọt là thức uống phổ biến mà nhiều người yêu thích, tuy nhiên, khi nói đến việc thêm muối vào nước ngọt, nhiều người có thể cảm thấy bối rối hoặc phản đối. Cho ít muối vào nước ngọt có tác dụng gì? Dưới đây là một số lợi ích thu được từ việc cho ít muối vào nước ngọt mà bạn có thể tham khảo. Tăng cường hương vị Một lý do chính khiến nhiều người thêm muối vào nước ngọt là để tăng cường hương vị. Muối có khả năng làm nổi bật các hương vị tự nhiên của thức uống. Một lượng nhỏ muối được thêm vào có thể làm giảm cảm giác ngọt gắt, tăng sự cân bằng trong vị giác. Nhiều người cảm thấy chai nước ngọt khi đó trở nên dễ uống hơn, đặc biệt là trong ngày nóng bức. Giảm cảm giác khát Khi đang rất khát, nếu không có nước lọc, việc uống nước ngọt có thêm muối sẽ khiến bạn cảm thấy đã khát hơn. Chút muối này đặc biệt hữu ích sau khi bạn chơi thể thao hoặc tập thể dục trong thời gian dài, cơ thể cần bổ sung nước. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý đến lượng muối cho vào, vì việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể dẫn đến mất nước. Ngoài ra, khi cơ thể thiếu nước, nước lọc vẫn tốt hơn nước ngọt.

Thêm một chút muối vào nước ngọt sẽ giúp chanh chóng giảm cảm giác khát. (Ảnh minh họa: Loop Cayman) Cải thiện khả năng hấp thụ nước Muối làm tăng khả năng hấp thụ nước của cơ thể. Thêm một ít muối vào nước ngọt, bạn sẽ giúp cơ thể duy trì cân bằng điện giải. Đây là lý do vì sao các thức uống có muối thường được sử dụng sau khi tập thể dục. Hồi sức tốt hơn Một số nghiên cứu chỉ ra rằng sự kết hợp giữa muối và đường mang lại lợi ích hồi sức. Một lượng nhỏ muối có thể làm tăng khả năng hấp thụ đường và cung cấp năng lượng nhanh chóng cho cơ thể. Hỗ trợ tiêu hóa Một lợi ích thú vị khác của việc thêm muối vào nước ngọt là khả năng hỗ trợ tiêu hóa. Muối có vai trò quan trọng trong việc kích thích sản xuất dịch tiêu hóa trong dạ dày, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Khi bạn uống nước ngọt có thêm muối, nó có thể giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng. Đặc biệt, đối với những người có vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu, việc thêm một chút muối vào nước ngọt có thể giúp giảm bớt tình trạng này.

Nước ngọt có thêm chút muối sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. (Ảnh minh họa: Live Science) Lưu ý khi cho thêm muối vào nước ngọt



Những người có vấn đề về huyết áp hoặc tim mạch nên hạn chế lượng muối trong chế độ ăn uống, do đó không nên cho thêm muối vào nước ngọt, và cũng nên hạn chế loại đồ uống này. Tùy vào thành phần của nước ngọt, việc thêm muối có thể làm thay đổi vị của sản phẩm, dẫn đến hương vị không mong muốn. Nếu bạn đang tìm cách tạo ra loại nước ngọt đặc biệt hơn, có thể thử nghiệm với một số sản phẩm khác nhau. Nước ngọt có hương vị chanh, cam hoặc dưa hấu có thể hòa quyện tốt với muối, tạo ra trải nghiệm thú vị. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thử loại nước ngọt ít đường để giảm lượng calo và đường nạp vào cơ thể. Khi cho muối vào nước ngọt, bạn cần lưu ý chỉ cho rất ít, việc sử dụng nhiều muối không tốt cho sức khỏe. Theo VTCnews