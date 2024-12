Cho giấy vào bồn cầu trước khi đi vệ sinh là một mẹo nhỏ mà một số người có tính cẩn thận thường áp dụng, lợi ích của nó là gì? Thả vài mảnh giấy vào bồn cầu trước khi sử dụng toilet là một mẹo nhỏ mang lại lợi ích bất ngờ mà không phải ai cũng biết. Cho giấy vào bồn cầu trước khi đi vệ sinh có tác dụng gì? Một trong những tình huống khó chịu mà mọi người thường gặp phải khi sử dụng toilet là nước bắn ngược lên từ bồn cầu, gây mất vệ sinh. Đây không chỉ là một trải nghiệm kém thoải mái mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn từ nước bẩn. Thông thường trong bồn cầu luôn có một ít nước đọng để ngăn mùi hôi từ cống thoát lên. Nước bồn cầu chứa nhiều loại vi khuẩn, hóa chất và có thể cả ký sinh trùng, rất mất vệ sinh nếu bị bắn vào người. Việc cho giấy vào bồn cầu trước khi đi vệ sinh sẽ giúp chặn nước bắn lên, giảm nguy cơ tiếp xúc với các tác nhân gây hại và giữ cho khu vực xung quanh bồn cầu sạch sẽ hơn. Đặc biệt ở nơi công cộng, mẹo cho giấy vào bồn cầu trước khi đi vệ sinh sẽ giúp bạn an tâm hơn khi sử dụng toilet, tránh lây nhiễm chéo các mầm bệnh nguy hiểm. Việc cho giấy vào bồn cầu trước khi đi vệ sinh cũng giúp giảm thiểu mùi hôi khó chịu, vấn đề thường gặp ở nhà vệ sinh công cộng do tần suất sử dụng cao và việc làm sạch không được thường xuyên. Có lớp giấy phủ trên bề mặt nước sẽ giúp giảm sự khuếch tán mùi, giữ cho không gian toilet dễ chịu hơn. Điều này đặc biệt hữu ích trong các nhà vệ sinh nhỏ hoặc không có hệ thống thông gió tốt.

Việc cho giấy vào bồn cầu trước khi đi vệ sinh có nhiều tác dụng. (Ảnh: House Digest)

Lưu ý khi áp dụng mẹo cho giấy vào bồn cầu trước khi đi vệ sinh Mặc dù việc cho giấy vào bồn cầu trước khi đi vệ sinh mang lại nhiều lợi ích, bạn vẫn cần chú ý một số điều sau: - Tuyệt đối không cho vào bồn cầu các loại giấy thông thường vì chúng khó tan rã và phân hủy, sẽ gây tắc. iệc cho giấy vệ sinh vào bồn cầu sẽ gây tắc hệ thống xử lý nước thải. Thực ra, nếu sử dụng đúng loại giấy vệ sinh phân hủy tốt (mềm, dễ tan rã khi gặp nước), điều này không phải là vấn đề. Tuy nhiên, ở các nhà vệ sinh công cộng có tần suất sử dụng cao, lượng giấy vệ sinh lớn có thể làm tắc bồn cầu, vì thế không nên áp dụng mẹo này. - Không dùng quá nhiều giấy: Sử dụng vừa đủ để tránh lãng phí giấy và hạn chế nguy cơ làm đầy bồn cầu hoặc tắc nghẽn. - Kiểm tra hệ thống thoát nước: Đối với các bồn cầu có hệ thống thoát nước yếu, cần cân nhắc lượng giấy sử dụng để đảm bảo xả trôi hiệu quả, hoặc tránh áp dụng mẹo trên. - Vệ sinh bồn cầu thường xuyên: Dù có áp dụng mẹo này hay không, việc - Nhiều người lo lắng vệ sinh bồn cầu định kỳ là cần thiết để duy trì không gian sạch sẽ và an toàn. Mẹo chọn giấy vệ sinh tốt

Mẹo chọn giấy vệ sinh tốt. (Ảnh: House Digest)

Dưới đây là một số mẹo chọn giấy vệ sinh an toàn mà người dùng cần lưu ý: Lựa chọn thương hiệu uy tín Khi mua giấy vệ sinh, bạn nên chọn sản phẩm có nguồn gốc, thương hiệu uy tín, bán tại những địa điểm phân phối đáng tin cậy. Những thông tin cần chú ý khi mua giấy vệ sinh gồm ngày sản xuất, tên thương hiệu, quy trình công nghệ sản xuất, chứng nhận an toàn… Kiểm tra tạp chất của giấy Giấy vệ sinh tốt là loại giấy có ít tạp chất. Để biết đâu là giấy vệ sinh có ít tạp chất, bạn có thể thử bằng 3 cách sau: - Cảm nhận bằng tay: Loại giấy vệ sinh mang đến cảm giác láng mịn, êm tay khi sờ vào thường được làm từ nguyên liệu tự nhiên. Ngược lại, giấy vệ sinh kém chất lượng thường có bề mặt nhám, kèm những chấm nhỏ li ti hoặc bề mặt giấy có những lỗ thủng nhỏ. - Ngâm trong nước: Khi ngâm giấy vệ sinh trong nước, nếu không có nhiều cặn bột rơi ra thì chứng tỏ đó là giấy vệ sinh tốt. - Xé giấy: Khi xé giấy vệ sinh, nếu cặn bột rơi ra nhiều thì chứng tỏ giấy vệ sinh đó không tốt, không nên mua. Theo VTC News