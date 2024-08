Chờ đợi iPhone 17 Air siêu mỏng của Apple, giá khoảng 32,6 triệu đồng

Ngoài ra, một báo cáo từ The Information hồi tháng 6/2024 cũng đề cập đến việc chiếc iPhone 17 siêu mỏng có thể sẽ được Apple dùng để thay thế iPhone 17 Plus vào năm 2025. Do đó, rất khó để sản phẩm này có mức giá cao vượt trội, ngang hàng với dòng "Pro".

Với các tin tức rò rỉ hiện tại, iPhone 17 Air vẫn còn khá bí ẩn và các thông tin về sản phẩm này cũng chưa thực sự thống nhất. Người hâm mộ thiết bị siêu mỏng của Apple cần chờ đợi thêm các thông tin rõ ràng hơn từ các nguồn khác và thông tin chính thức từ Apple.

Dù sao, iPhone 17 Air được xem là một "làn gió mới" với mức giá được định vị ở phân khúc tầm trung và thiết kế mỏng nhẹ của dòng "Air".

Xem video concept iPhone 17 siêu mỏng (Nguồn: Multi Tech Media):

