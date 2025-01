Chờ đợi gì ở CES 2025?

Triển lãm công nghệ CES 2025 sẽ chính thức khai mạc tại Las Vegas, Mỹ từ ngày 7/1, dự kiến mang đến những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực AI, xe hơi và điện toán máy tính. Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES 2025 sẽ diễn ra tại Mỹ từ ngày 7 đến 10/1 với sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn trong giới công nghệ đến từ 166 quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ. Theo đơn vị tổ chức, CEO Nvidia Jensen Huang sẽ có bài phát biểu quan trọng tại triển lãm. Ngoài ra, CEO X Linda Yaccarino, CEO Snap Evan Spiegel cũng tham gia. CES là một trong những triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới. Ảnh: The Verge Dưới đây là những xu hướng công nghệ mới nhất được dự đoán xuất hiện tại CES 2025: Agentic AI Triển lãm CES năm nay được tổ chức trong bối cảnh ngành công nghiệp ngày càng quan tâm đến Agentic AI, cái mà Nvidia gọi là “biên giới mới của AI”. Công nghệ đại diện cho bước tiến nhảy vọt của AI, cho phép các hệ thống AI tự hành động, không cần sự can thiệp liên tục từ con người. Chẳng hạn, các hệ thống Agentic AI có thể ra quyết định dựa trên dữ liệu đầu vào, đồng thời tự điều chỉnh theo hoàn cảnh. Những hệ thống như vậy có thể phân tích hồ sơ bệnh nhân để giúp bác sĩ đưa ra các quyết định tốt hơn, hoặc phân tích dữ liệu từ cảm biến để dự đoán hỏng hóc trong máy móc. Theo dự báo của Gartner, đến năm 2028, Agentic AI sẽ xử lý 15% công việc hàng ngày một cách tự động. Công nghệ xe hơi Lĩnh vực xe hơi cũng đang chứng kiến những tiến bộ đáng chú ý trong việc tích hợp AI và thiết kế giao diện. “Trải nghiệm AI trên xe” của LG đã trình diễn các ứng dụng mới của AI trên xe thông qua giải pháp Vision AI, kết hợp hai thành phần chính – hệ thống giám sát lái xe và hệ thống giám sát nội thất. Những công nghệ này cung cấp các tính năng như theo dõi sức khỏe thời gian thực thông qua theo dõi nhịp tim, nhận diện biểu hiện gương mặt. Hệ thống cũng cập nhật lộ trình, điều kiện đường sá. Chúng mở đường cho những tính năng an toàn, tiện nghi xe hơi mới, dù chưa rõ khi nào được đưa vào sản phẩm hoàn thiện. Trong khi đó, BMW giới thiệu màn hình Panoramic iDrive, là nâng cấp đáng kể so với giao diện xe hơi tiêu chuẩn. Hệ thống gồm một màn hình trải dài theo chiều rộng bảng điều khiển. Bằng cách chuyển thông tin lên màn hình phía trên và loại bỏ iDrive truyền thống, BMW đang mang đến cách tiếp cận mới trong tương tác với tài xế. Không dừng lại ở khái niệm, giao diện mới sẽ ra mắt trong iX3 thế hệ hai cuối năm 2025 và sedan i3 năm 2026, trước khi mở rộng ra các dòng xe khác. Điện toán máy tính CEO Nvidia Jensen Huang dự kiến trình bày về thế hệ card đồ họa GeForce RTX 50, còn đối thủ AMD chuẩn bị giới thiệu kiến trúc RDNA4. Những tiến bộ gần đây trong phân khúc game bình dân, bao gồm GPU Intel Arc B580... cũng cải thiện cả về hiệu suất lẫn năng lượng. Sự kết hợp giữa các bộ xử lý thần kinh và tính năng AI trong thiết bị tiêu dùng là một chủ đề chính trong CES 2024 và có thể vẫn thu hút sự chú ý tại CES 2025. Các nhà sản xuất đang tìm cách cải thiện khả năng xử lý AI ngay trên smartphone và laptop thông qua phần cứng AI. Công nghệ màn hình Công nghệ màn hình thường là chủ đề lớn tại CES và năm nay cũng không phải ngoại lệ. Chẳng hạn, công nghệ QD-Mini LED của TCL kết hợp các chấm lượng tử và mini LED để cải thiện chất lượng hình ảnh thông qua kiểm soát ánh sáng trên từng điểm ảnh, mang đến độ tương phản và độ sáng tốt hơn. (Theo Forbes)