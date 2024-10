Chờ dài cổ được mua có nửa chỉ vàng, 'cò vàng' trả giá cao mua lại

Giá vàng liên tiếp lên đỉnh cao kỷ lục, trong khi thị trường khan hiếm khiến nhiều người phải đi sớm về muộn, chờ cả ngày để mua. Chiều nay, tiệm vàng bất ngờ mở bán nhưng giới hạn nửa chỉ mỗi người, khách hàng dỗi bỏ về. Từ sáng sớm nay (31/10), tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), rất nhiều người đã tập trung chờ tiệm vàng mở cửa. Không ít khách hàng còn chuẩn bị đồ ăn nhanh vì đoán rằng sẽ phải chờ lâu. Chia sẻ với PV VietNamNet, nhân viên tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu (Trần Nhân Tông) cho biết, từ 13h tiệm vàng mới mở bán vàng nhẫn tròn trơn, nhưng chỉ bán nửa chỉ, mỗi người chỉ có một lượt mua. Thế nhưng, trước cửa hàng, phương tiện của người mua vẫn xếp kín. Nhiều người đến nhưng thấy tiệm vàng bán quá ít đành quay về, không thể xếp hàng chờ đợi chỉ để mua nửa chỉ vàng. Tương tự, tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy (Hà Nội) cũng giới hạn mỗi khách hàng chỉ được vào mua nửa chỉ và chỉ được mua một lượt trong ngày. Theo quan sát của PV, nhiều người đến hỏi nhưng lưỡng lự, không muốn vào mua vì lượng vàng bán ra ít quá, mất công xếp hàng chờ. Người dân đổ vào mua khi tiệm vàng bất ngờ mở bán. Ảnh: Tiến Anh Đợi mua vàng từ sáng sớm, bà Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) kể rằng bà chờ đến tận chiều thì tiệm vàng mới mở bán, nhưng chỉ giới hạn mỗi người mua nửa chỉ. "Tôi thấy bức xúc vì mất thời gian chờ đợi mà mua được ít, nên bỏ về không mua nữa”, bà nói. Cũng bày tỏ thất vọng, ông Hải (Hà Đông, Hà Nội), cho hay ông muốn vào mua nhưng sợ xếp hàng rồi, chưa kịp giao dịch lại hết vàng nên còn do dự. Trong tiệm vàng, người mua xếp hàng khá đông. Còn bà Mai (Cầu Giấy) chia sẻ, bà muốn mua 1 cây vàng để đầu năm sau mừng cưới cháu. Lo ngại sang năm giá vàng vẫn sẽ tăng nên bà đã đi sớm về muộn, xếp hàng chờ 3-4 ngày qua. “Tính cả nửa chỉ hôm nay tổng cộng tôi mới mua được 2,5 chỉ vàng, chẳng biết khi nào mới đủ 1 cây. Đầu gối tôi lại hay đau nhức, không biết có thể chờ mua vàng được mấy hôm nữa”, bà Mai lo lắng. Nếu Bảo Tín Minh Châu bán vàng ra với số lượng nhỏ giọt thì những thương hiệu vàng khác như PNJ (Cầu Giấy, Hà Nội) thông báo tạm ngừng bán vàng nhẫn tròn trơn với lý do tạm thời chưa cung cấp thêm vàng. Tiệm vàng này đã ngừng bán ra khoảng 1 tháng nay. Hay tiệm vàng Bảo Tín Mạnh Hải (Trần Duy Hưng, Hà Nội), nhân viên cho hay cửa hàng đã ngừng bán ra mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn. Khách muốn mua phải đặt trước, 20 ngày sau mới có vàng. Tiệm vàng Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông, hôm qua bán ra cho mỗi khách tối đa 3 chỉ, nhưng chỉ một vài khách đầu mua được. Sau đó, tiệm cũng giới hạn lượng bán ra. Nhiều người phải đăng ký trước, khoảng 1 tháng sau mới được nhận vàng. Đáng lưu ý, bên ngoài các tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông xuất hiện nhiều “cò vàng”. Đối tượng này tiếp cận khách tới mua vàng, rồi trả giá chênh 500.000 đồng/lượng để mua lại. Trong vai người đến mua vàng, PV được "cò vàng" ngỏ ý muốn mua lại vàng ngay phía ngoài cửa hàng. Người này trả giá chênh 50.000 đồng/chỉ, tương đương 500.000 đồng/lượng, nếu PV mua được vàng và bán ngay sau đó. “Nếu khách mua vàng giá 90 triệu đồng/lượng, tôi mua lại 90,5 triệu đồng, sau đó bán lại luôn cho các đại lý vàng nhỏ lẻ xung quanh với giá 91 triệu đồng/lượng, lời 500.000 đồng sau một lần giao dịch", một "cò vàng" cho biết. Trên thực tế, tại “chợ vàng đen”, người mua lẫn người bán vẫn hoạt động rầm rộ, giá giao dịch luôn chênh 1-1,5 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết chính thức. Tuy nhiên, về chất lượng vàng và giấy tờ kèm theo sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, người mua cần cẩn trọng trước khi giao dịch. Theo đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước hôm nay (31/10) vàng nhẫn trơn và vàng miếng SJC vẫn trên đỉnh cao, 88-90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) với vàng miếng và vàng nhẫn Doji lên cao kỷ lục 89,65 triệu đồng/lượng (bán ra).