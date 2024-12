Chó cưng sủa náo động, "gọi" hàng xóm cứu mạng chủ nhân

Một chú chó con tại Trung Quốc đã trở thành anh hùng khi cứu mạng chủ nhân của mình khi người này bị ngã và bất tỉnh. Sự việc được camera giám sát bên trong một căn hộ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ghi lại. Theo đó, người phụ nữ họ Từ, 84 tuổi, bị ngã và bất tỉnh. Vào thời điểm này, bà Từ chỉ ở nhà cùng với chú chó cưng của mình. Chú chó khi thấy chủ nhân của mình ngã bất tỉnh đã chạy ra phía cửa để tìm người giúp đỡ, nhưng do cửa đóng, con vật đã đứng gần cửa và liên tục sủa vang để báo động cho những người hàng xóm xung quanh. Những người hàng xóm khi nghe thấy tiếng chó sủa náo động đã chạy đến nhà bà Từ để kiểm tra tình hình. Khi phát hiện bà Từ đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, những người này đã nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện. Các bác sĩ cho biết bà Từ may mắn được mang đến bệnh viện kịp thời nên không bị nguy hiểm đến tính mạng. Hiện sức khỏe của bà Từ đã trở nên ổn định. Your browser does not support the video tag. Chó cưng cảnh báo hàng xóm giúp cứu mạng chủ nhân (Video: ViralPress). Các thành viên trong gia đình bà Từ đã khen ngợi cách xử trí thông minh của chú chó nhỏ trong gia đình. Trong khi đó, cư dân mạng cũng đã không tiếc lời ca ngợi và gọi chú chó này là anh hùng vì đã có công cứu mạng chủ nhân của mình. "Mẹ tôi năm nay đã 84 tuổi. Vì mẹ có thể tự chăm sóc bản thân nên anh chị em chúng tôi để bà sống một mình ở quê nhà, chỉ về thăm mẹ vào mỗi dịp cuối tuần", người đàn ông họ Tăng, con trai của bà Từ, chia sẻ với truyền thông địa phương. "Cách đây vài ngày, mẹ của tôi đã bị ngã trong lúc đang nấu ăn và bất tỉnh. Chú chó nhỏ của bà đã phát hiện sự việc, liên tục sủa vang để cảnh báo mọi người. May mắn, những người hàng xóm đã kịp phát hiện và đưa bà đến bệnh viện, giúp bà qua được giai đoạn nguy kịch", ông Tăng cho biết thêm. Chú chó cưng của bà Từ là một cá thể chó poodle, còn được gọi là chó săn vịt. Đây là một trong những giống chó thông minh và được nuôi phổ biến nhất thế giới. Chó poodle nguyên bản có kích thước lớn, thường nặng từ 20 đến 32kg. Đây là giống chó được sử dụng để săn vịt và các loài thủy cầm. Tuy nhiên, các giống chó poodle sau này đã được lai tạo để trở nên nhỏ hơn, chỉ nặng khoảng từ 3 đến 5kg, phù hợp để làm vật nuôi trong gia đình. Chó poodle là giống chó cảnh được yêu thích nhờ trí thông minh và sự thân thiết dành cho chủ nhân (Ảnh minh họa: Getty). Chó poodle được đánh giá cao về trí thông minh nhờ khả năng học hỏi ấn tượng và khả năng ghi nhớ tuyệt vời. Chúng có thể ghi nhớ được mệnh lệnh mới từ chủ nhân chỉ trong một thời gian ngắn. Loài chó này cũng có khả năng nắm bắt tình huống và đọc cảm xúc của chủ nhân rất tốt. Chẳng hạn như trường hợp của bà Từ kể trên, chú chó poodle đã phát hiện được chủ nhân của mình bị bất tỉnh nên nhanh chóng tìm người giúp đỡ. Poodle cũng là giống chó rất trung thành, có xu hướng phát triển mối quan hệ gần gũi với các thành viên trong gia đình chủ nhân. Đây cũng là giống chó năng động và thích các hoạt động ngoài trời. Nhờ trí thông minh và khao khát làm hài lòng chủ nhân, poodle rất dễ huấn luyện. Một đặc điểm của chó poodle đó là lớp lông không bị rụng nhiều nên được coi là phù hợp với những ai mắc chứng dị ứng lông thú. Tuy nhiên, lông của loài chó này cần được chải chuốt và cắt tỉa thường xuyên để duy trì tình trạng tốt. Chó poodle có tuổi thọ khoảng 12 đến 15 năm hoặc hơn nếu được chăm sóc tốt.