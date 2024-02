Chợ cá lóc lớn nhất TPHCM tất bật trước ngày vía Thần Tài

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi thông báo về việc Công ty Premier Foods thu hồi các sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots do có thể chứa các mảnh nhựa. Các sản phẩm này đã được nhập khẩu về Việt Nam.