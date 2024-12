Chip Trung Quốc giá rẻ đe dọa Samsung, SK Hynix

Các nhà sản xuất chip Trung Quốc đặt ra nhiều thách thức cho các ‘ông lớn’ memory chip Hàn Quốc, khi nhấn chìm thị trường bằng các con chip giá rẻ bằng một nửa. Với việc giá chip DRAM tiếp tục giảm mạnh, các nhà phân tích thị trường đã hạ triển vọng thu nhập đối với Samsung Electronics và SK Hynix, hai nhà sản xuất memory chip hàng đầu thế giới. Theo sàn giao dịch DRAMeXchange, giá giao ngay của chip DDR4 8GB cho máy tính giảm còn 1,35 USD trong tháng 11, đánh dấu mức giảm 35,7% so với 2,1 USD hồi tháng 7. Từ tháng 9 đến tháng 11, ghi nhận mức giảm sâu nhất trong năm, 20,59%. Sản phẩm chip DRAM LPDDR5 của CXMT. Ảnh: CXMT Nhà nghiên cứu Park Yoo Ak của hãng chứng khoán Kiwoom nhận xét, giá DRAM sẽ tiếp tục giảm hơn so với dự đoán đến cuối năm nay và sang đầu năm sau. Các công ty Trung Quốc như CXMT, JHICC đang bán sản phẩm với giá thấp, trong khi hàng tồn kho chip tăng do thị trường smartphone tăng chậm. Từ quý IV/2024 đến quý II/2025, tốc độ tăng của nguồn cung được dự đoán vượt quá nhu cầu khi các nhà cung ứng tăng cường sản xuất DRAM và CXMT tăng số lượng lô hàng. CXMT, JHICC đang nhấn chìm thị trường bằng số lượng lớn chip DRAM DDR4 8GB giá từ 0,75 USD đến 1 USD, chỉ bằng một nửa các đối thủ Hàn Quốc và Mỹ. Kết hợp với tăng trưởng chậm trên thị trường thiết bị công nghệ, nó đẩy giá DRAM giảm. Từ khi thành lập năm 2016, CXMT không ngừng mở rộng để trở thành nhà sản xuất DRAM lớn nhất đại lục chỉ trong chưa đầy 10 năm. Công ty hiện chiếm khoảng 5% thị trường memory toàn cầu. Sự dư thừa chip DDR4 cũng ảnh hưởng đến giá DDR5. Giá chip DDR5 16GB cho máy tính giảm 3,7% từ 4,05 USD tháng 10 xuống 3,9 USD vào tháng 11. So với giá 4,65 USD hồi tháng 7, mức giảm là 16,1%. Theo hãng nghiên cứu TrendForce, việc CXMT ráo riết tăng cường sản xuất DRAM sẽ tác động tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận của các hãng chip Hàn Quốc. Giới phân tích dự đoán Samsung Electronics giảm 33% lợi nhuận hoạt động còn 9,7 nghìn tỷ won, còn SK Hynix giảm 5% xuống 8,09 nghìn tỷ won. Do CXMT không nằm trong danh sách bị Mỹ cấm xuất khẩu thiết bị sản xuất chip tiên tiến, công ty sẽ tiếp tục mở rộng. Han Dong Hee, nhà phân tích của hãng chứng khoán SK Securities, nhận xét “đáy” của thị trường chip có thể đến vào quý I/2025. (Theo Korea Herald)