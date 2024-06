Chip AI Trung Quốc 'đánh bại' GPU A100 Nvidia

Bất chấp tham vọng rõ ràng, Huawei hiếm khi lên tiếng công khai về nỗ lực thoát khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm hạn chế năng lực công nghệ của Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn và AI.

Tháng 8 năm ngoái, lần đầu tiên sau hơn hai năm, công ty bất ngờ ra mắt dòng smartphone 5G Mate 60 chạy chip sản xuất nội địa. Giới phân tích tin rằng bộ xử lý này được sản xuất bởi SMIC, là sản phẩm ứng dụng các kỹ thuật cải tiến dựa trên thiết bị đúc hiện có.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định Trung Quốc sẽ gặp khó trong sản xuất chip AI hiệu suất cao với các thiết bị cũ, do nhìn chung chip AI lớn hơn nhiều so với chip di động. Chẳng hạn, A100 của Nvidia to hơn chip A13 Apple tới 8 lần.