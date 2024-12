Chính thức từ 25/12/2024: Khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội nếu đăng tải nội dung sau

Từ 25/12/2024, người dùng cần chú ý với những thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Trường hợp Khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội Khi tài khoản mạng xã hội đăng nội dung xâm phạm an ninh quốc gia như xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc; xuyên tạc chính quyền nhân dân,… và có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền thì sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội đó. Từ 25/12/2024, nếu đăng tải nội dung xâm phạm an ninh quốc gia thì sẽ bị khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội. (Ảnh minh hoạ) Ngoài ra, những tài khoản mạng xã hội bị tạm khóa từ 3 lần trở lên do thường xuyên đăng tải nội dung vi phạm pháp luật cũng sẽ bị khóa vĩnh viễn. Chưa hết, ngoài việc bị khóa tài khoản, nếu đăng tải những nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm pháp luật thì còn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Căn cứ pháp lý: Khoản 5 Điều 23, khoản 7 Điều 35 Nghị định 147/2024/NĐ-CP, Luật An ninh mạng 2018. Không xác thực tài khoản mạng xã hội thì không được bình luận/đăng bài Trong vòng 90 ngày kể từ ngày 25/12/2024, các mạng xã hội xuyên biên giới và mạng xã hội trong nước phải xác thực tài khoản của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Chỉ trong trường hợp người sử dụng xác nhận không có số điện thoại di động tại Việt Nam thì sẽ xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân. Trường hợp người sử dụng dịch vụ mạng xã hội sử dụng tính năng livestream với mục đích thương mại thì phải xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân. Bảo đảm chỉ những tài khoản đã xác thực mới được đăng tải thông tin (viết bài, bình luận, livestream) và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội thì cha mẹ hoặc người giám hộ đăng ký bằng thông tin của mình và phải giám sát, quản lý nội dung mà trẻ em đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Căn cứ pháp lý: Điểm e khoản 3 Điều 23, điểm b khoản 3 Điều 27, khoản 10 Điều 82 Nghị định 147/2024/NĐ-CP. Huỳnh Duy