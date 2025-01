Chính sách của ông Trump có thể khiến các nhà sản xuất ôtô của Mỹ tụt hậu

Đa số ý kiến cho rằng việc Tổng thống Donald Trump hủy bỏ chính sách hỗ trợ xe điện có thể khiến các nhà sản xuất ôtô của Mỹ tụt hậu trong cuộc cạnh tranh xe điện. Xe điện Tesla tại bãi đỗ xe ở San Bruno, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh chấm dứt các khoản tín dụng thuế cho việc mua xe điện (EV), trợ cấp liên bang cho trạm sạc, cùng các khoản vay và tài trợ để hỗ trợ cải tiến dây chuyền lắp ráp và xây dựng nhà máy sản xuất pin. Đa số ý kiến cho rằng động thái này có thể khiến các nhà sản xuất ôtô của Mỹ tụt hậu trong cuộc cạnh tranh xe điện, nhất là khi các hãng ở châu Á và châu Âu tiếp tục phát triển loại công nghệ này. Đánh giá về tác động đối với thị trường xe điện trên thế giới nói chung, báo The New York Times ngày 21/1 dẫn lời bà Shay Natarajan, đối tác tại quỹ đầu tư tư nhân Mobility Impact Partners, nhận định tác động từ chính sách trên của ông Trump sẽ rất lớn. Theo bà, nếu nhu cầu xe điện suy giảm, như đã xảy ra ở Đức khi chính phủ cắt giảm các khoản hỗ trợ và chính sách ưu đãi, thì các nhà sản xuất có thể đối mặt với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất tại các nhà máy sản xuất xe điện và pin. Về tác động đối với môi trường, các nhà hoạt động bảo vệ môi trường bày tỏ lo ngại rằng quyết định trên của tân Tổng thống Mỹ sẽ là bước lùi lớn đối với nỗ lực cắt giảm khí thải nhà kính và ô nhiễm không khí tại các đô thị do phương tiện giao thông gây ra. Theo bà Katherine García, chuyên gia về vận tải thuộc tổ chức bảo vệ môi trường Sierra Club có trụ sở ở Mỹ, việc loại bỏ các quy định bảo vệ khí thải phương tiện sẽ gây hại đến sức khỏe, tài chính và môi trường. Trong khi đó, các đại diện ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch lại hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump./.