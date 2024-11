Chính quyền vận động chủ nhà ở Đồng Nai đưa ô tô trên cổng xuống

Lo ảnh hưởng đến an toàn người đi đường, lãnh đạo phường Long Bình (TP Biên Hòa) vận động chủ nhà đưa ô tô đang đặt trên cổng xuống đất. Ngày 22/11, liên quan việc ông Phạm Anh Đức (50 tuổi, khu phố 2A, phường Long Bình) cẩu ô tô cũ đặt trên cổng nhà, lãnh đạo phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã yêu cầu cán bộ trật tự đô thị cùng công an kiểm tra. Ô tô được đặt trên cổng chỉ còn vỏ, khung máy đã được chủ nhà tháo rời ra. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, phường đã vận động chủ nhà đưa ô tô xuống. Ô tô cũ được chủ nhà đặt trên cổng (Ảnh: Hoàng Bình). Những ngày qua, rất đông người dân TP Biên Hòa và các huyện lân cận tìm đến ngôi nhà ông Phạm Anh Đức để chụp ảnh kỷ niệm cùng chiếc ô tô được đặt trên cổng. Ông Phạm Anh Đức cho biết, ô tô 4 chỗ màu xanh lá cây là chiếc xe đầu tiên gia đình ông gắn bó từ 20 năm trước. Ông quê ở Hà Tĩnh, cùng gia đình vào Đồng Nai lập nghiệp khi còn trẻ. "Nhiều năm nay, tôi mua ô tô mới, nhưng không muốn bán chiếc ô tô cũ vì đó là kỷ niệm thời khởi nghiệp. Do không có chỗ đậu, mới đây tôi quyết định cẩu ô tô cũ đặt trên cao ở ngay cổng nhà. Để đảm bảo an toàn, tôi đã dùng nhiều thanh sắt lớn cố định ô tô", ông Đức chia sẻ.