Chính quyền địa phương nói gì về xưởng sản xuất ma túy lớn nhất tại Việt Nam?

Kho xưởng đóng kín sau khi Bộ Công an khám xét. Ảnh: XUÂN HOÁT

Như PLO đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị chức năng vừa triệt phá đường dây sản xuất ma túy quy mô lớn do người nước ngoài cầm đầu.

Tại ba địa điểm trên địa bàn TP Nha Trang, lực lượng chức năng thu giữ 1,4 tấn ketamin cùng 80 tấn hóa chất và nhiều thiết bị phục vụ sản xuất ma túy, bắt giữ 11 đối tượng.

Bộ Công an xác định đây là vụ án sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam được phát hiện, với nhiều thủ đoạn tinh vi, trang thiết bị hiện đại.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ thêm các đối tượng liên quan và các đường dây phân phối ma túy từ cơ sở sản xuất này.