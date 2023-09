Chính phủ Đức thông qua Chiến lược Không gian mới

Việc đo lường chính xác hơn các nguồn CO2 từ không gian sẽ góp phần đạt được các mục tiêu về khí hậu của châu Âu. Điểm nổi bật thứ tư được nhắc tới trong chiến lược là vấn đề địa chính trị trong không gian. Là quốc gia sản xuất công nghệ cao, Đức phụ thuộc vào việc sử dụng không gian một cách tự do và không bị cản trở.

Quyền truy cập an toàn vào các công nghệ vũ trụ hiện đại và các dịch vụ trong không gian là điều tối quan trọng xét cả về lý do kinh tế lẫn an ninh. Đặc biệt, các cuộc xung đột càng cho thấy tầm quan trọng của hệ thống không gian khi xung đột xảy ra.

Do vậy, Đức đặt mục tiêu thành lập một "trung tâm tình hình không gian liên ngành" vào năm 2030. Một điểm quan trọng nữa trong chiến lược mới của Đức là tính bền vững trong không gian, nhấn mạnh rằng không gian - một dạng hàng hoá công cộng toàn cầu - cần phải được duy trì và bảo vệ cho các thế hệ tương lai. Để tạo sự bền vững hơn trong không gian, Đức muốn ban hành luật không gian quốc gia liên quan tới yêu cầu phê duyệt và giám sát các hoạt động không gian.

Tuy gia tăng mức đóng góp và là nước đóng góp lớn nhất cho ESA với 3,5 tỷ euro trong giai đoạn 2023-2025, song Chương trình Không gian quốc gia của Đức lại bị cắt giảm lớn. Trong năm 2024, Chính phủ Đức dự kiến chi dưới 314 triệu euro, giảm 15% so với năm nay.

Đây cũng là lý do tại sao Chính phủ Đức muốn dựa nhiều hơn vào nguồn vốn tư nhân trong lĩnh vực không gian. Chiến lược Không gian mới là chiến lược thứ 3 được Chính phủ Đức thông qua trong thời gian gần đây, sau Chiến lược An ninh quốc gia và Chiến lược đối với Trung Quốc./.

Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)