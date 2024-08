Chính phủ có thêm 3 Phó Thủ tướng

Quốc hội khóa XV chiều 26/8 đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng với 432/432 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 89,91% tổng số đại biểu Quốc hội).

3 nhân sự được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thành Sơn.

Sau khi kiện toàn, bộ máy lãnh đạo Chính phủ gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 Phó Thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc và Bùi Thanh Sơn.

Các ông Nguyễn Hòa Bình (giữa), Hồ Đức Phớc (trái) và Bùi Thanh Sơn, vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng (Đồ họa: Tuấn Huy).

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958, quê ở Quảng Ngãi, là Giáo sư, Tiến sĩ Luật.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII (từ 4/2021); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII và đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Sau khi học trường Trung cấp Công an Hải Phòng rồi Đại học An ninh nhân dân, ông Bình bắt đầu công việc tại Công an huyện Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) với vị trí Đội trưởng Văn phòng rồi Phó Văn phòng Tổng hợp, Phó trưởng Phòng nghiên cứu khoa học Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.