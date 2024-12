Chính phủ chuyển tiếp bắt đầu hoạt động tại Syria

Thủ tướng lâm thời Syria Mohammed al-Bashir cho biết chính phủ của ông sẽ hoạt động cho đến ngày 1/3/2025, thời điểm nội các chính thức được thành lập theo kế hoạch. Mohamed al-Bashir được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp ở Syria (Ảnh: Reuters). Ông Bashir, người trước đây lãnh đạo chính quyền do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) điều hành ở Idlib, đã được bổ nhiệm làm thủ tướng sau khi liên minh các nhóm đối lập chiếm thủ đô Damascus vào cuối tuần qua, lật đổ Tổng thống lâu năm Bashar al-Assad. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên cương vị mới với báo Al Jazeera, ông Bashir cho biết, các thành viên từ chính quyền cũ cũng như một số giám đốc tại Idlib đã được mời tham gia giúp "tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các công việc cần thiết trong 2 tháng tới cho đến khi chúng tôi có một hệ thống hiến pháp để có thể phục vụ người dân Syria". Ông nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ của họ là tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các công việc cần thiết trong 2 tháng tới, nhằm hướng tới việc xây dựng một hệ thống hiến pháp mới phục vụ người dân Syria. "Bây giờ đã đến lúc người dân Syria được tận hưởng sự ổn định và hòa bình sau những năm tháng xung đột". Ông Bashir được bổ nhiệm sau cuộc gặp với thủ lĩnh HTS Abu Mohammad al-Julani và cựu thủ tướng trong chính phủ Tổng thống Assad, Mohammad al-Jalali. Theo hãng tin Al Jazeera, các bộ trưởng từ chính quyền do HTS lãnh đạo ở Idlib cũng đã tới Damascus để hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực. Al Jazeera trích dẫn các nguồn tin ở Damascus cho biết chính quyền mới sẽ tiến hành cải tổ mạnh mẽ, trong đó các cơ quan an ninh cũ sẽ bị giải thể và các luật chống khủng bố hiện hành sẽ bị bãi bỏ. Chính quyền mới cũng có kế hoạch tổ chức lại quân đội trong khi nội các mới sẽ tập trung vào việc cải thiện an ninh và cung cấp các dịch vụ công thiết yếu cho người dân. Mặc dù HTS đã cam kết bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số của Syria, một số quốc gia đã bày tỏ lo ngại về mối quan hệ lịch sử của nhóm này với al-Qaeda và sự tham gia của nhóm này vào các vụ sát hại dân thường trong suốt cuộc chiến. HTS hiện vẫn bị Liên hợp quốc và Mỹ liệt kê là một tổ chức khủng bố. Hôm 10/12, các quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ với hãng tin NBC, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét khả năng loại bỏ quy chế tổ chức khủng bố đối với HTS. Một quan chức cho biết mục đích của động thái trên là mở đường cho cộng đồng quốc tế tiếp xúc với chính quyền mới trong tương lai. Hai nguồn tin cho rằng quyết định này sẽ được đưa ra sớm nhưng một quan chức khác cho hay các cuộc thảo luận liên quan hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu.