Chìm đắm trong vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của Cao Bằng

Hãy để Cao Bằng đưa bạn đến với một thế giới yên bình, nơi bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và khám phá văn hóa độc đáo của người dân địa phương Bình yên, thư thả bên hồ nước Trên bản đồ du lịch Việt Nam, mảnh đất Cao Bằng nổi bật với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và lịch sử văn hóa phong phú. Được biết đến với các danh thắng nổi tiếng như thác Bản Giốc, hang Cốc Bó..., Cao Bằng đã trở thành một điểm đến lý tưởng của đông đảo du khách yêu thích khám phá và hòa mình vào thiên nhiên trong lành. Ngoài cảnh sắc thiên nhiên, ẩm thực Cao Bằng cũng trở thành một yếu tố thu hút nhiều du khách. Những món ăn dân dã như vịt quay, lợn sữa nướng... mang đến hương vị độc đáo. Hòa mình vào thiên nhiên trong lành. Với khí hậu ôn hòa, con người thân thiện và bề dày lịch sử văn hóa, Cao Bằng được nhiều du khách nhất định tìm về để khám phá thiên nhiên, tìm hiểu về nét đẹp văn hóa địa phương. Biết đến Cao Bằng từ lâu, mới đây, cô bạn Lê Hiền tình cờ được xem rất nhiều hình ảnh thiên nhiên Cao Bằng hùng vĩ, nên thơ nên đã quyết định dành thời gian 2 ngày 3 đêm để khám phá vẻ đẹp vùng đất thú vị ấy. “Chuyến đi này mình cảm thấy rất tâm đắc bởi mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch đã đặt ra ban đầu. Mình còn thấy may mắn khi trước và sau ngày đi Cao Bằng đều xảy ra mưa lũ nhưng hôm mình đi lại có thời tiết rất đẹp, trời xanh trong, mát mẻ. Cảnh sắc Cao Bằng giống như bức tranh sơn thuỷ hữu tình. Đồ ăn rất ngon, người dân bản địa vô cùng dễ mến”, Lê Hiền cảm nhận. Theo cô gái đến từ Hà Nội, những ngày khám phá Cao Bằng, Hiền và cô bạn thân có dịp đến nhiều địa điểm nổi tiếng ở đây. Trong đó, cô bạn này ấn tượng nhất với hồ Thang Hen. “Bởi lẽ, điểm đến này không quá đông đúc như những điểm tham quan tiêu biểu như núi Mắt Thần, thác Bản Giốc hay suối Lê Nin... Ngoài ra, hồ nước còn mang cho mình cảm giác bình yên, thư thả. Nếu có thời gian, mình sẽ dành nguyên một ngày chỉ ngồi hóng gió bên hồ để thả mình vào thiên nhiên, nghe tiếng gió xào xạc, tiếng nước chảy, tiếng chim hót... cảm giác lúc đó chắc chắn sẽ rất tuyệt vời”, cô bạn gen Z bày tỏ. Cao Bằng trong lành. Đến Cao Bằng, Hiền nhớ mãi khoảnh khắc được cùng cô bạn thân trải nghiệm vượt đèo ở Cao Bằng. Do muốn có một trải nghiệm của riêng mình nên Hiền đã chọn một cung đường khác so với đa số mọi người hay đi. Cung đường này hơi khó đi và nguy hiểm hơn một chút do có nhiều dốc cao và đoạn cua nên đòi hỏi tay lái phải vững. Đổi lại, hai bạn đã được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc như nín thờ vì lao dốc dài, vỡ oà vì cảnh sắc trước mặt quá đẹp hay thở phào vì vượt qua đoạn đường đó thì họ tới được điểm đến vẫn an toàn... Tham quan thác Bản Giốc, suối Lê Nin... Kể về chuyến du lịch này, Lê Hiền nói, đi làm về, cô bạn này tranh thủ chuẩn bị, rồi di chuyển ra bến xe Mỹ Đình. Sau quãng đường di chuyển, hai bạn có mặt ở trung tâm thành phố Cao Bằng vào lúc sáng sớm. Điểm đến đầu tiên ở mảnh đất này mà hai bạn tìm về tham quan là hồ Thang Hen. Nằm giữa những ngọn núi xanh biếc, hồ nước trong xanh và phẳng lặng quanh năm. Là một điểm du lịch thiên nhiên tuyệt đẹp thu hút nhiều du khách, hồ Thang Hen giúp mọi người tìm về với thiên nhiên, tìm kiếm sự yên bình. Dành thời gian đi bộ khám phá quanh hồ, các du khách hòa mình vào không gian trong lành, lưu lại những tấm ảnh lãng mạn. Phút nghỉ ngơi bên hồ Thang Hen. Thích thú với khoảng thời gian ở hồ Thang Hen, mọi người tiếp tục đến khám phá vẻ đẹp núi Thủng (núi Mắt Thần). Là kỳ quan thiên nhiên độc đáo của Cao Bằng, núi Thủng trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách đam mê khám phá và yêu thích vẻ đẹp hoang sơ của vùng núi Đông Bắc. Một điểm nhấn khiến mọi người ấn tượng với ngọn núi này chính là sự xuất hiện của lỗ thủng khổng lồ ở trên đỉnh, tạo nên cảnh quan kỳ vĩ như “cổng trời”. Giữa bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ này, nhiều du khách còn có hứng thú cắm trại, ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp tạo hóa. Từ núi Thủng, mọi người đến chợ Trùng Khánh ăn trưa, trải nghiệm văn hóa địa phương. Không gian chợ nhộn nhịp với tiếng nói cười rộn ràng, xen lẫn cảnh mua bán tạo nên bầu không khí đầy sắc màu. Người đi chợ mặc trang phục truyền thống rực rỡ, càng mang đến khung cảnh chợ thêm phần rực rỡ. Sau khi về homestay check-in và nghỉ trưa, các bạn tiếp tục đến với thác Bản Giốc. Thác tọa lạc trên dòng sông Quây Sơn tạo thành biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thác Bản Giốc từ một góc ảnh khác. Là một trong những thác nước đẹp và hùng vĩ nhất Việt Nam, thác Bản Giốc đã thu hút đông đảo du khách tìm về chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ. Chia thành nhiều tầng nước đổ xuống, thác đã tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động. Trên đường về homestay, Hiền có tạt vào động Ngườm Ngao và làng đá Khuổi Ky. Sau đó, nhóm bạn về đến homestay nghỉ ngơi và ngắm hoàng hôn... Ngày mới bắt đầu, Lê Hiền thức dậy ngắm ánh bình minh về trên sông trước mặt homestay và check-in cánh đồng lúa đằng sau homestay. Nhóm bạn xuất phát đi chợ Trùng Khánh ăn sáng, mua quà và đến Mế Farmstay. Ăn trưa xong xuôi, Lê Hiền di chuyển tham quan suối Lê Nin, hang Cốc Pó. Xa xa là núi Mắt Thần. Nằm trong khu di tích Pác Bó, suối Lê Nin là điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách với vẻ đẹp hoang sơ. Suối Lê Nin còn gắn liền với thời gian Bác Hồ sống và hoạt động cách mạng tại Pác Bó. Dòng suối có màu nước trong vắt, hiền hòa giữa khung cảnh núi rừng xanh mướt đã gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách. Thả bộ đi dạo dọc bờ suối, mọi người cảm nhận được không gian thanh bình và tĩnh lặng, hoàn toàn tách biệt với nhịp sống ồn ào bên ngoài. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, họ còn đến tham quan di tích lịch sử hang Cốc Bó. Hang ẩn mình giữa núi rừng hùng vĩ, với không gian yên tĩnh và khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Bên trong hang Cốc Pó, các bạn được nhìn thấy những dấu ấn lịch sử như nơi Bác từng nghỉ ngơi, làm việc và viết tài liệu. Đến hang Cốc Pó, nhóm bạn được tham quan di tích lịch sử quan trọng, có cơ hội khám phá vẻ đẹp tự nhiên của vùng núi Pác Bó. Tham quan các điểm đến, nhóm bạn di chuyển về trung tâm thành phố và đến Tộc coffee nghỉ ngơi, ngắm sông Bằng, rồi đi ăn tối... View từ Mế Farmstay. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ruộng bậc thang. Cảnh đẹp hùng vĩ. Chuyến du lịch tìm về với thiên nhiên. Dốc dưới chân đèo Mã Phục. Mặt trời khuất dần sau ngọn núi. Món bún vịt quay ở chợ Trùng Khánh có vị độc lạ. “Cao Bằng thật sự rất đẹp và đáng trải nghiệm. Tuy nhiên, do thời gian có hạn nên mình nghĩ với lịch trình trên cũng đủ cho những ai lần đầu đặt chân tới Cao Bằng như mình để có được cái nhìn khái quát về mảnh đất này”, Lê Hiền chia sẻ. Đến Cao Bằng, Lê Hiền cùng nhóm bạn có dịp được thưởng thức phở chua, phở vịt quay, bánh mì thịt nướng, vịt và gà quay, bánh cuốn Cao Bằng... với hương vị địa phương khá lạ miệng. Với Hiền, chuyến đi Cao Bằng trở thành điểm đến tiếp theo trên hành trình được đi, được khám phá những nét đẹp văn hóa, con người và cảnh quan những vùng đất mới. Thông qua mỗi chuyến đi, cô bạn này có thêm những hiểu biết mới, học hỏi được nhiều điều bổ ích...