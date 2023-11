Chiêu thức thao túng tâm lý của 'bác sĩ Hà Duy Thọ' trên Facebook, Tiktok

Ngay tại đoạn đầu của ruột non, cơ thể sẽ tiết ra dịch tụy có tính kiềm để trung hòa axit của dịch vị, làm cho môi trường ở ruột non trở nên trung tính. Quá trình này tạo môi trường thích hợp cho sự hoạt động của các men tiêu hóa trong ruột non. Do vậy, sẽ không có chuyện uống sữa làm cho máu nhiễm acid và cơ thể phải trung hòa axit này bằng cách lấy canxi trong xương ra, dẫn đến loãng xương như ông Hà Duy Thọ nói.

Lực lượng chức năng kiểm tra nơi khám chữa bệnh không phép của ông Thọ và bà Thu. Ảnh: Sở Y tế.

Bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.HCM), cũng cho biết ông từng tiếp nhận một bệnh nhân ung thư với khuôn mặt xanh xao, người gầy gò vì chỉ ăn muối vừng, gạo lứt và uống nước lã do thực hành thực dưỡng.Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh bị thiếu máu, thiếu đạm, phải truyền máu và truyền dịch còn khối u có xu hướng to lên.

Do đó, vị bác sĩ này khẳng định việc ăn quá ít trong thời gian dài khiến cơ thể người bệnh ung thư thiếu năng lượng, dần dần suy kiệt và có thể tử vong. Việc kiêng khem thịt cá quá mức có thể gây ra thiếu đạm, cản trở quá trình lành vết thương, giảm khả năng phòng ngừa nhiễm trùng của bệnh nhân.

Theo ông, trong quá trình điều trị, nếu bệnh diễn tiến ổn định, người bệnh có thể ăn uống bình thường, không cần kiêng thực phẩm nào đặc biệt nhưng cần ngưng rượu, bia, thuốc lá. Trường hợp ung thư quá nặng, chuyên gia dinh dưỡng sẽ đánh giá và bổ sung các dung dịch dinh dưỡng đặc biệt.