Chiều sâu nội tâm và triết lý thời đại trong ‘Truyện ngắn đặc sắc 2024’

Kỷ niệm 6 năm thành lập, SBOOKS ra mắt cuốn sách thường niên “Truyện ngắn đặc sắc 2024”. Talkshow ra mắt sách ‘Truyện ngắn đặc sắc 2024’ với sự tham gia của hai khách mời Nhà văn Tống Phước Bảo và Nhà văn Võ Thu Hương. Truyện ngắn đặc sắc là dự án tuyển chọn các tác phẩm văn học Việt Nam đương đại do SBOOKS phối hợp với NXB Văn Học tiến hành hằng năm. Chủ đề bao quát của tuyển tập năm nay là ‘Chiều sâu nội tâm và Triết lý thời đại’. Trong bối cảnh mà mọi thứ đã dần phục hồi trở lại, trong không gian đương đại khi mà những cá tính, lối sống, bản chất con người càng ngày càng lộ rõ. Nhà văn Võ Thu Hương, nhà sáng lập SBOOKS - Nguyễn Anh Dũng, nhà văn Tống Phước Bảo tham dự ra mắt 'Truyện ngắn đặc sắc 2024' Nhà văn Tống Phước Bảo cho biết: ‘Truyện ngắn đặc sắc 2024’ lần này có sự thay đổi nhiều. Thứ nhất là đẹp về bìa hơn các năm trước. Thứ hai là khổ sách vừa tay, như một số sách nước ngoài đang chọn lựa khổ này. Thứ ba là qui tụ được nhiều cây bút đình đám với rất nhiều truyện ngắn hay như Nguyễn Ngọc Tư, Võ Thị Xuân Hà, Bích Ngân, Nguyễn Phú, Trần Thị Tú Ngọc... Đây là một sự cố gắng của SBOOKS trong giai đoạn văn chương bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhiều hình thức giải trí khác trong thế giới phẳng ngày nay. Chủ đề bao quát 'Truyện ngắn đặc sắc 2024' là ‘Chiều sâu nội tâm và Triết lý thời đại’ Tuyển tập chính là một cuộc trăn trở giữa dòng thời gian, ngược về những ký ức để nhìn sâu hơn vào hiện tại, thâm nhập vào những lát cắt đời nhất, có thể tĩnh tại nhất, cũng có thể đau đớn nhất, trần trụi nhất để khơi dậy miền thẳm suy tư của con người quần chúng trong đương đại. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, đây là dự án quan trọng hằng năm đối với SBOOKS, không chỉ đánh dấu một năm trưởng thành mà còn là sự khẳng định SBOOKS đã, đang và sẽ luôn đi theo đúng mục tiêu “Lan tỏa trí tuệ”, luôn đau đáu hướng về những tác phẩm văn học Việt Nam, để những tác giả xuất sắc được độc giả biết đến nhiều hơn. Cũng trong khuôn khổ Tháng sinh nhật, SBOOKS giới thiệu đến các bạn đọc hai tác phẩm của nhà văn nhà báo Nguyễn Quang Hưng, là “Thời đàm văn hóa văn nghệ” và “Những người cầm tinh hoa”. Tập tản văn này mỗi phần tương ứng với mỗi bài viết, giúp cho độc giả có cơ hội được nghe những câu chuyện, được chiêm nghiệm những giá trị văn hóa mà đâu đó trong đời, ta lãng quên đi vì những lo toan vật chất. Hành trình ‘lan tỏa trí tuệ’, theo đuổi dòng sách nhân văn “Trách nhiệm lớn nhất và quan trọng nhất của chúng tôi là phụng sự tận tâm với độc giả, với những con người luôn mong cầu tri thức và khát khao thay đổi cuộc đời. Những cuốn sách chúng tôi Xuất bản và Phát hành sẽ là những cuốn sách mang những hạt giống tri thức giúp cho độc giả khai mở trí huệ và sống theo lẽ sống của chính họ”, nhà sáng lập Nguyễn Anh Dũng từng nói khi ra mắt SBOOKS năm 2018. 6 năm tham gia làm sách và xuất bản, SBOOKS vẫn bền bỉ theo đuổi dòng sách giá trị, nhân văn và đã có những dấu ấn nhất định trong ngành xuất bản. Tính từ đầu năm 2024, SBOOKS đã phát hành trên thị trường 2.000.000 bản in, gấp đôi năm 2023. Nhiều tựa sách dẫn đầu về các bảng quan tâm của sàn thương mại điện tử như: Cổ học tinh hoa, Hiểu người để dùng người, Chiến thắng con quỷ trong bạn, Khéo ăn nói được thiên hạ, Tư duy ngược,... Đặc biệt, phải kể đến những cuốn danh tác văn học của SBOOKS được người đọc đón nhận nồng nhiệt như: Tiêu Sơn tráng sĩ, Hoàng Lê nhất thống chí, Thép đã tôi thế đấy, Túp lều bác Tom,... Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch SBOOKS bày tỏ: “Đó là một cuộc thử nghiệm của SBOOKS đối với thị trường. Lâu nay, sách văn học nói chung và các danh tác kinh điển nói riêng thường được nghĩ là khó bán. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích số liệu, SBOOKS nhận thấy dòng sách này vẫn vô cùng tiềm năng và có khả năng tiếp cận độc giả nếu có kế hoạch phù hợp. Đôi khi, người ta chưa mua cuốn sách ấy, là vì chưa biết đến, chưa được hiểu hết cái hay của nó hoặc mức giá chưa phù hợp với khả năng chi trả. Tôi vẫn hay chia sẻ rằng, làm sách không đơn thuần là làm kinh tế, mà còn là để phụng sự xã hội. Thế nên phải thấu hiểu tinh tường cảm xúc, nhu cầu của người đọc sách. Về dòng sách văn học, dù mặt bằng chung vẫn còn nhiều khó khăn nhưng vẫn có những đầu sách đẩy mạnh số lượng in lên tới hàng chục nghìn cuốn như Lữ khách ven đường (Tâm An), Tôi tìm mình giữa những tháng năm (Lê Ngọc),... Khát vọng “Lan tỏa trí tuệ” của SBOOKS được cụ thể hóa thông qua các hoạt động xây dựng không gian văn hóa đọc, tích cực phát triển mô hình cafe sách, xây dựng các Thư viện theo các điểm trường. Đây cũng là đơn vị tiên phong trong việc truy diệt sách giả sách lậu, như một cam kết về tôn trọng quyền tác giả và quyền hưởng thụ tri thức của độc giả. Ông Nguyễn Anh Dũng cho biết thêm, một dấu ấn sắp tới trong hành trình tri thức của đơn vị là tham gia Frankfurrt – hội sách lớn nhất thế giới vào giữa tháng 10 tại Đức. Nhiều ấn phẩm chất lượng của SBOOKS sẽ được trưng bày tại hội sách uy tín này để đến với bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá về kinh tế, văn hóa, văn học… thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Trong năm 2025, SBOOKS sẽ tập trung phát triển dòng sách kinh điển trong và ngoài nước, bao gồm các thể loại triết học, văn hóa lịch sử, văn học,...