Chiếu phim được gửi dự giải Oscar trong Tuần lễ phim Iran tại Hà Nội

Phim mở màn "Vòng tay đại thụ." (Ảnh từ phim)

Trong các ngày từ 11-15/4 tại Hà Nội sẽ diễn ra Tuần lễ Phim Iran. Chương trình do Đại sứ quán Iran tại Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, nhằm mang đến những phim nổi bật nhất, đại diện điện ảnh của xứ sở Ba Tư trong các năm từ 2023-2025.

Tác phẩm mờ màn là "Vòng tay đại thụ" (In the Arm of the Tree) do Babak Khajehpasha làm đạo diễn, được Iran chọn làm đại diện dự thi giải thưởng Oscar năm 2025, hạng mục phim quốc tế xuất sắc nhất.

Phim xoay quanh một gia đình trên bờ vực tan vỡ, hai vợ chồng đã 10 năm tìm cách ly dị mà không tổn thương hai người con trai. Ngược lại, hai đứa trẻ luôn khăng khít với nhau, tạo nên tình cảm ruột thịt hồn nhiên, trong sáng.