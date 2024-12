Chiều đông thưởng thức chè sắn nóng Hà Nội

Người Hà Nội thường có thú vui ăn chè săn mỗi khi đông về. Một bát chè dẻo, bùi, thơm sẽ làm ấm lòng người thưởng thức và gây thương nhớ đối với những ai xa Thủ đô trong mùa này. Món ăn thời thơ ấu Ngày nay, các món ăn từ sắn không còn phổ biến như 20 năm trước. Củ sắn luộc với dừa nạo từng là món ăn tuổi thơ của thế hệ 6X, 7X, 8X. Và chè sắn nóng cũng là thức quà thân thuộc đối với các thế hệ đó ở Hà Nội. Chè sắn là món ăn yêu thích vào mùa đông. Và cũng chỉ được bán tại số ít hàng quán tại Hà Nội khi trời trở lạnh. Giờ đây, những món ăn này không còn phổ biến. Thế nhưng ở một vài nơi tại trung tâm Thủ đô, bạn vẫn sẽ bắt gặp tấm biển “chè sắn nóng”. Thậm chí, có những xe, gánh chè không biển nhưng tồn tại hàng chục năm vẫn được người Hà Nội tìm đến, bởi ở đó có món chè đặc biệt này. Chè sắn nóng chỉ được bán vào mùa đông. Thường là vào cuối tháng 10, thậm chí là cuối tháng 11, tuỳ vào thời tiết đó cái lạnh đến sớm hay trễ. Chè sắn đơn giản thì là sắt cắt thành đốt nhỏ nấu với bột năng và đường, có nơi cho thêm gừng, có nơi cho thêm hạt ngô, dừa nạo… Là thức ăn vặt quen thuộc của người Hà Nội, các hàng chè sắn thường bán vào buổi trưa hoặc chiều, vào lúc nghỉ trưa, hết giờ làm hoặc giờ tan ca của học sinh, sinh viên. Trong cái lạnh của chiều đông, ngồi trong quán nhỏ hoặc vỉa hè, cầm bát chè sắn ngồi với bạn bè, đồng nghiệp, vừa lai rai trò chuyện, vừa ngắm nhìn dòng người đi qua, bạn cảm nhận rõ sự chậm rãi của thời gian. Với học trò, đó là những khoảnh khắc vô tư vui vẻ của thời cắp sách đến trường. Với người trưởng thành, đó là chút lắng đọng sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Với người lớn tuổi, đó là chút hương vị thân thuộc của cuộc sống. Những quán chè sắn nóng nổi tiếng tại Hà Nội Chè sắn phố Lý Quốc Sư: Nằm ngay đầu phố Ngõ Huyện – giao với con phố Lý Quốc Sư tấp nập bậc nhất phố cổ, quán chè sắn của cô Mai thường rất đông khách vào buổi trưa. Bởi cô chỉ bán từ 10-15h mỗi ngày. Chè sắn ở phố Lý Quốc Sư. Điểm cộng là trong những ngày giá rét, ăn cốc chè có nước cốt đượm vị gừng khiến bạn cảm thấy ấm áp vô cùng. Chè sắn ở ngõ chợ Châu Long: Nằm ở ngay cạnh chợ Châu Long thuộc con phố cùng tên, quán bánh đúc nóng của cô Hoàng Thị My cũng nổi tiếng với món chè sắn nóng. Chè sắn có thêm hạt ngô ở ngõ chợ Châu Long. Chè sắn của cô My không có một chút điểm trừ nào, với những miếng sẵn luôn được chọn lựa kỹ, bùi, dẻo, thơm. Nước cốt ngọt vừa – không quá nhiều đường – do nhu cầu thực khách ngày nay không thích ăn quá ngọt. Đặc biệt, cốc chè sắn nơi đây ngoài dừa nạo còn có thêm hạt ngô ăn ngọt dịu. Sắn ở đây bùi, dẻo và ngọt vừa phải. Rất nhiều thế hệ thực khách đã quen thuộc với hàng chè của cô My trong suốt 20 năm qua. Bởi vậy, cứ vào khoảng cuối tháng 10, sẽ không ít khách tạt ngang qua quán gọi với vào: Đã bán chè sắn chưa cô?. Một cốc chè sắn đầy đặn của cô My có giá 20.000 đồng, Chè sắn ở số 90 ngõ Đê Tô Hoàng: Cô Vân bán bánh trôi tàu ở ngõ Đê Tô Hoàng không có quán. Cô chỉ ngồi ké hàng rau. Thế nhưng, khách đến ăn chè của cô thường phải xếp hàng dài. Ngoài món bánh trôi tàu trứ danh gần chục năm nay thì món chè sắn nóng của cô cũng rất đặc sắc. Chè sắn của cô Vân ở ngõ Đê Tô Hoàng. “Món nào cô Vân nấu cũng ngon. Như chè sắn thì có sắn, nước cốt dừa và dừa nạo thôi nhưng nấu thấm đậm vì ăn trời đông thích mê. Cả nhà mình đều thích nên mỗi lần qua mua dù phải đứng chờ 20-30 phút mình vẫn kiên trì đợi”, chị Hoàng Dung nhà ở phố Trần Khát Chân chia sẻ về món ăn yêu thích của gia đình mình. Một cốc đầy ú ụ. Quả thực là vậy, chè sắn của cô Vân sắn luôn dẻo, bùi, mềm vừa phải. Bát chè đầy ú ụ có giá 22.000 đồng ăn rất… “đã miệng” với những miếng sắn được nấu ngấm đủ ngọt. Bởi vậy, có những ngày đông, thùng chè sắn nóng của cô Vân còn hết trước cả bánh trôi tàu. Nên bạn muốn thưởng thức món này ở ngõ Đê Tô Hoàng thì nên đến sớm trước 5h30, và sau 3h bởi trước đó cô chưa gánh hàng ra ngõ. Ngoài ra, vào những dịp cuối tuần nếu có thời gian, bạn cũng có thể tự nấu chè sắn ngay tại nhà. Công thức nấu không khó, tuy nhiên “công cuộc tìm mua củ sắn” lại không đơn giản bởi giờ đây, không phải khu chợ nào cũng bán củ sắn, và các siêu thị thì hầu như không có. Nếu tìm mua được, bạn cũng cần lựa chọn sắn củ thuôn dài, không bị già, để khi nấu thành chè thì dẻo ngon.