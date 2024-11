Chiều 17-11, giá mua vào vàng miếng SJC tăng vọt

Giá vàng miếng SJC bán ra ổn định, trong khi chiều mua vào được doanh nghiệp tăng lên 81,8 triệu đồng/lượng Cuối ngày 17-11, Công ty vàng SJC niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 80 triệu đồng/lượng, bán ra 83,5 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua. Đây cũng là mức giá giao dịch vàng miếng SJC tại Công ty PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng bất ngờ nâng giá mua vào vàng miếng SJC lên 81,8 triệu đồng/lượng, bán ra 83,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào cao hơn các doanh nghiệp khác tới 1,8 triệu đồng/lượng, giá bán ra giữ nguyên. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng miếng của các doanh nghiệp có sự cách biệt từ 1,7 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC được doanh nghiệp nâng giá mua vào lên 81,8 triệu đồng/lượng Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại được Công ty SJC giao dịch mua vào 79,8 triệu đồng/lượng, bán ra 82,3 triệu đồng/lượng, ổn định so với chiều 16-11. Công ty PNJ bán ra vàng nhẫn 82,6 triệu đồng/lượng; Công ty Mi Hồng bán ra vàng nhẫn trơn 82,3 triệu đồng/lượng… Giá vàng nhẫn cũng có sự cách biệt giữa các thương hiệu. Biên độ chênh lệch giá mua – bán vàng nhẫn thu hẹp hơn so với vàng miếng, vào khoảng 1,2 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước biến động trong biên độ hẹp khi thị trường thế giới nghỉ giao dịch cuối tuần. Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa tuần giao dịch ở mức 2.563 USD/ounce, giảm 2,4 USD/ounce so với phiên trước và giảm khoảng 20 USD/ounce so với cuối tuần trước. Về xu hướng giá vàng sắp tới, chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích, giá vàng đã có đợt điều chỉnh giảm khoảng 250 USD/ounce (9%) từ vùng đỉnh và có thể tăng trở lại trong thời gian tới. Những yếu tố sẽ hỗ trợ giá vàng là tiến trình cắt giảm lãi suất của Mỹ và ngân hàng trung ương các nước trong thời gian tới; căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn chưa suy giảm; nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương nhiều nước vẫn tăng mạnh. "Đặc biệt, nhu cầu mua vàng vật chất vào mùa cưới ở khu vực châu Á, nhất là Trung Quốc, Ấn Độ tăng mạnh vào quý IV/2024 và đầu năm 2025 sẽ hỗ trợ giá vàng tăng trở lại", ông Phương dự đoán. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 79,1 triệu đồng/lượng.