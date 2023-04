'Chiến thần' Hà Linh tuyên bố dừng review quán ăn sau loạt scandal

Your browser does not support the video tag.

Võ Hà Linh tuyên bố dừng review quán ăn (Nguồn: Fanpage Võ Hà Linh).

"Chiến thần livestream" cho hay vẫn duy trì review mảng mỹ phẩm, "xin được giữ sự chân thật khi đánh giá sản phẩm".

Cô cho rằng, khi trải nghiệm sản phẩm mà có quá nhiều nhược điểm thì không thể khen được, nhưng khi nói thật cảm nhận, thì vô tình "đạp đổ bát cơm của người khác".