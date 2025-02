Chiến lược ‘rung cây dọa khỉ’ của Trung Quốc trong thương chiến Mỹ - Trung

Do đó, Bắc Kinh xem nhà sản xuất iPhone như một quân cờ khác mà họ có thể dùng trong đàm phán với Mỹ.

Năm 2018, giữa thương chiến Mỹ - Trung, Qualcomm đã phải hủy bỏ thương vụ mua lại nhà sản xuất chip Hà Lan NXP do không được Trung Quốc thông qua.

Vụ thâu tóm Vmware cuar Broadcom cũng bị đình trệ cho đến khi hai lãnh đạo Mỹ - Trung gặp nhau tháng 11/2023. Không lâu sau, Bắc Kinh bật “đèn xanh” với điều kiện Broadcom phải đảm bảo cung ứng cho khách hàng Trung Quốc.

Trung Quốc tăng cường đưa vào những điều khoản như vậy, đặc biệt đối với bán dẫn, đồng nghĩa doanh nghiệp vẫn có thể bị ảnh hưởng ngay cả sau khi thương vụ khép lại. Nếu không tuân thủ, họ có thể bị phạt.

Một thương vụ khác đang “nằm im” là đề nghị mua lại công ty phần mềm kỹ thuật Ansys với giá 35 tỷ USD của Synopsys.

Bắc Kinh không hài lòng khi Synopsys chấp hành quy định xuất khẩu của Mỹ và chặn đứng quyền truy cập một số phần mềm thiết kế chip tiên tiến của Trung Quốc.

Tháng 12/2024, nhà chức trách cho biết, sẽ đình chỉ việc xem xét thương vụ. Dù vậy, người phát ngôn Synopsys lạc quan vấn đề sẽ được giải quyết và hoàn thành thương vụ trong nửa đầu năm nay.

An ninh quốc gia cũng là một công cụ khác Trung Quốc có thể dùng để cản trở doanh nghiệp Mỹ. Năm 2023, Trung Quốc các công ty lớn trong nước mua hàng của nhà sản xuất chip Mỹ Micron do xác định các rủi ro an ninh quốc gia sau một cuộc điều tra bảo mật.

(Theo WSJ)