Chiến lược giá cao thất bại, các hãng xe điện Trung Quốc ào ạt giảm giá

Chỉ mới năm ngoái, những mẫu xe Trung Quốc khi ra mắt tại Việt Nam đều định giá cao ngất ngưỡng. Chẳng hạn, Haval H6 lúc đầu có giá gần 1,1 tỉ đồng, sau đó nhanh chóng giảm còn 980 triệu và hiện chỉ còn khoảng 850 triệu đồng (thậm chí có thể thương lượng thêm).

Các hãng xe khác như Lynk & Co, BYD, Omoda, MG cũng chung cảnh ngộ. Đối với Lynk & Co, các mãu xe từng có giá cao chót vót như Lynk & Co 06 (729 triệu đồng), Lynk & Co 01 (990 triệu đồng), 03 (1,899 tỉ đồng) đã dần điều chỉnh giá.

Các đối thủ khác như MG hay Dongfeng cũng đua nhau hạ giá. Chẳng hạn, mẫu xe thuần điện MG4 EV giảm sâu 300 triệu đồng (từ 948 triệu đồng còn 650 triệu đồng); Dongfeng BOX giữa năm 2023 giá 650 triệu, nay chỉ còn 499 triệu đồng.