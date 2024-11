Chiếc xe giá rẻ đầu tiên của Suzuki đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao

Suzuki đã ra mắt mẫu xe giá rẻ Dzire thế hệ mới với mức giá khoảng 8.000 USD. Đáng chú ý, đây là mẫu xe đầu tiên của Suzuki đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Global NCAP. Mới đây, Suzuki đã chính thức giới thiệu thế hệ thứ 4 của mẫu sedan hạng A Drize tại Ấn Độ. Không giống như những người tiền nhiệm, Suzuki Dzire 2025 mới không có điểm nào giống với chiếc hatchback Swift vốn được chia sẻ với mẫu xe này. Thay vào đó, Dzire lại áp dụng phong cách riêng cho mẫu xe này. So với thế hệ cũ, Suzuki Drize 2025 có kích thước không đổi với chiều dài 3.995mm, rộng 1.735mm, cao 1.525 mm cùng chiều dài cơ sở 2.450mm. Ở phía trước, đèn pha LED góc cạnh và lưới tản nhiệt lớn hơn mang lại cho xe vẻ ngoài nghiêm túc hơn, tạo sự khác biệt so với mẫu Swift hatchback. Bên trong, mẫu xe giá rẻ này được trang bị bảng điều khiển trông rất giống với Swift, mặc dù có một vài thay đổi trên phần trang trí, bao gồm các điểm nhấn giả gỗ. Cụm đồng hồ analog được kết hợp với thông tin giải trí 9 inch, tương thích với kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây. Các phiên bản cao cấp của mẫu xe mới này sẽ có trang bị điều hòa tự động, camera 360, sạc không dây và cửa sổ trời. Về mặt an toàn, đây là mẫu xe đầu tiên của Suzuki đạt được tiêu chuẩn an toàn 5 sao trong các bài kiểm tra của tổ chức đánh giá xe mới Global NCAP. Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn với 6 túi khí, kiểm soát ổn định điện tử và bảo vệ người đi bộ. Về sức mạnh, Suzuki Dzire 2025 được trang bị động cơ 3 xi lanh 1.2L công suất 80 mã lực khi chạy bằng xăng hoặc 69 mã lực khi sử dụng khí tự nhiên CNG. Động cơ này được kết hợp cùng hộp sàn hoặc tự động 5 cấp. Tại Ấn Độ, Suzuki Dzire 2025 được bán với mức giá từ 679.000-1.014.000 Rupee (203- 304 triệu đồng). Mẫu xe này được cho là đối thủ trong phân khúc xe sedan hạng A như Honda Amaze, Hyundai Aura/Grand i10 sedan và Tata Tigor. Theo Carscoops