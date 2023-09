Chiếc ví bị thất lạc ở Nội Bài, 'bay' tới TP.HCM rồi quay về với chủ

Sự việc xảy ra vào sáng sớm 14/9, lực lượng an ninh soi chiếu quốc nội tại Nhà ga hành khách T1 sân bay Nội Bài (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của một nam hành khách tên Nguyễn Vũ P. đi chuyến bay QH201 HAN-SGN, về việc để quên chiếc ví màu đen trong khay tại khu vực máy soi chiếu số 15. Trong ví của hành khách có 3 triệu đồng và các giấy tờ cá nhân.

Ngay lập tức lực lượng an ninh soi chiếu đã báo cho bộ phận trực giám sát camera - Đội An ninh cơ động - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài để kiểm tra rà soát thời điểm diễn ra vụ việc.