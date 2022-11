Chiếc túi đầy lọ thuốc của Aaron Carter

Sự nghiệp của Aaron Carter bắt đầu từ năm 7 tuổi, phát hành album đầu tiên khi 10 tuổi và sở hữu loạt album đình đám như Oh, Aaron, Not Too Young, Not Too Old và That’s How I Beat Shaq trong suốt sự nghiệp.

Tuy nhiên, khi trưởng thành, chủ nhân bản hit I'm All About You lại phải vật lộn với chứng nghiện chất kích thích, ma túy và những thách thức về sức khỏe tâm thần.

"Tôi đã nghĩ là mình sẽ chết vào năm 30 tuổi. Hồi 13, 14 tuổi cũng đã nghĩ là tôi sắp chết. Tôi đã đối mặt với nhiều tổn thương, mất mát và cả nỗi cô đơn. Tôi cảm thấy mình phải trốn đi", Aaron nói với Us Weekly vào năm 2017, khi vừa tròn 30 tuổi.

Ngày 5/11, Fox News đưa tin Aaron Carter qua đời tại nhà riêng ở Lancaster, California, Mỹ. Anh 35 tuổi. Cảnh sát đang xác nhận nguyên nhân cái chết.

Lạm dụng chất kích thích