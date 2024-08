Chiếc Rolls-Royce bọc thép nổi tiếng một thời được rao bán giá siêu rẻ

Đây được coi là chiếc xe bọc thép "lịch sử" khi xuất hiện trong bộ phim Michael Collins với sự tham gia của Liam Neeson và phim Empire of the Sun (Đế chế Mặt trời) - một bộ phim về chiến tranh sản xuất năm 1987 do Steven Spielberg đạo diễn.

Dù được gọi với cái tên "Rolls-Royce bọc thép" nhưng thực tế, chiếc xe được nhà sản xuất chế lại từ một chiếc Vauxhall WHG đời 1931 để giống như một pháo đài di động. Chiếc "Rolls-Royce" này bọc thép xung quanh, đồng thời trần xe được cắt để chế tạo thêm một tháp pháo mang phong cách của một chiếc xe tăng.