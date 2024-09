Chiếc iPhone giá rẻ nhất của Apple sắp ra mắt sẽ rất 'đáng gờm'

Nếu thất vọng với mẫu iPhone 16 vừa chính thức lên kệ, người dùng có thể mong đợi chiếc iPhone giá rẻ nhất của Apple sắp ra mắt - iPhone SE 4. Dòng iPhone 16 vừa chính thức tới tay người dùng, song nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến thế hệ iPhone tiếp theo với những cải tiến lớn hơn. Tuy nhiên, mẫu iPhone tiếp theo của Apple sắp ra mắt có thể không phải iPhone 17 mà là iPhone SE 4. iPhone SE 4 có thể trông rất giống iPhone 14. Ảnh: The Verge Theo 9to5Mac, dự kiến, iPhone SE 4 sẽ ra mắt vào mùa xuân năm sau, tức là chỉ còn khoảng 6 tháng nữa để đón chờ chiếc iPhone giá rẻ nhất của Táo khuyết. iPhone SE 4 được xem là bản nâng cấp đầu tiên của dòng iPhone SE sau 3 năm và nhiều khả năng đây sẽ là bản cải tiến lớn nhất của dòng SE kể từ khi nó ra đời. Thiết kế mới, màn hình tốt hơn Apple đã dùng thiết kế của iPhone 8 cho dòng SE từ phiên bản iPhone SE 2 ra mắt vào năm 2020. Thiết kế này dùng màn hình 4,7 inch LCD, các cạnh bo tròn và nút Home. Tuy nhiên, phiên bản iPhone SE tiếp theo có thể sẽ khác. iPhone SE 4 có thể sẽ có thiết kế tương tự iPhone 14, với màn hình OLED 6,1 inch lớn hơn, thiết kế cạnh phẳng, hỗ trợ Face ID và phần "tai thỏ" nhỏ hơn. Tuy nhiên, nhiều khả năng máy vẫn chỉ có camera đơn ở phía sau thay vì hệ thống camera kép như trên iPhone 14. Hình ảnh rò rỉ được cho là thiết kế của iPhone SE 4. Ảnh: 91mobiles Một tin đồn khác cho biết, iPhone SE sắp ra mắt sẽ được trang bị nút Action, nút chức năng lần đầu tiên được giới thiệu trên iPhone 15 Pro và hiện có trên toàn bộ dòng iPhone 16. Nút này sẽ thay thế công tắc tắt tiếng và mang đến cho người dùng iPhone SE khả năng tùy chỉnh. Cổng sạc USB-C Khác với iPhone 14 và phiên bản iPhone SE hiện tại, Apple có thể sẽ chuyển từ cổng Lightning sang USB-C trên iPhone SE 4. Điều này chủ yếu là do quy định của Liên minh Châu Âu (EU) yêu cầu Apple và các thương hiệu khác sẽ phải dùng sạc USB-C cho các thiết bị di động từ cuối năm 2024. Apple đã bắt đầu chuyển đổi sang USB-C từ dòng iPhone 15 năm ngoái và iPhone SE tiếp theo sẽ là chiếc iPhone cuối cùng thực hiện việc chuyển đổi này. Nếu lựa chọn mua iPhone SE mới, người dùng sớm có thể sạc điện thoại bằng cùng một loại cáp với iPad và MacBook. Apple Intelligence Theo báo cáo từ Mark Gurman của Bloomberg, iPhone SE tiếp theo sẽ hỗ trợ tính năng Apple Intelligence, với chip A18 và RAM 8GB. Điều này khá bất ngờ, nhưng dường như Apple muốn đưa tính năng Apple Intelligence đến tay càng nhiều người dùng càng tốt, ngay cả trên chiếc iPhone rẻ nhất của hãng. Apple Intelligence được giới thiệu với hàng loạt tính năng mới như soạn thảo văn bản bằng AI, sắp xếp lại hình ảnh trong Photos, Genmoji, sáng tạo hình ảnh với Image Playground, tóm tắt thông báo và Siri hoàn toàn mới, thông minh hơn, hay thậm chí ghi âm và phiên âm cuộc gọi... Giá bán iPhone SE 4 Theo các tin tức rò rỉ, iPhone SE thế hệ tiếp theo sẽ có giá đắt hơn, có thể là 499 USD so với 429 USD của "người tiền nhiệm". Tuy nhiên, mức giá này vẫn khá hợp lý, khi đây là một chiếc smartphone hiện đại có giá dưới 500 USD. Để so sánh, iPhone 14 được bán với giá 599 USD. Vì vậy, nếu người dùng có được một phiên bản cải tiến của SE, nhiều tính năng mới với mức giá thấp hơn iPhone 14 thì sẽ rất phù hợp với túi tiền của nhiều người. Apple chắc chắn sẽ khai tử iPhone 14 sau khi phát hành iPhone SE 4, điều này có nghĩa là dòng sản phẩm iPhone sẽ chỉ còn iPhone SE 4 (499 USD); iPhone 15 (699 USD); iPhone 15 Plus: (799 USD); iPhone 16 (799 USD); iPhone 16 Plus (899 USD); iPhone 16 Pro (999 USD) và iPhone 16 Pro Max (1199 USD). Thậm chí Apple có thể khai tử cả iPhone 15 sau khi ra mắt iPhone SE 4. Điều này là do iPhone SE 4 vừa có giá rẻ hơn lại hỗ trợ Apple Intelligence trong khi iPhone 15 đắt tiền hơn thì không được hỗ trợ các tính năng AI mới nhất. Và tất nhiên, chiếc iPhone giá rẻ nhất này của Apple cũng sẽ khiến nhiều đối thủ Android điêu đứng. Xem video concept iPhone SE 4 (Nguồn: Technizo Concept): (Theo 9to5Mac, The Verge)