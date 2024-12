Chiếc đùi heo ‘huyền bí’ giá 40 triệu đồng, sò bơ giá tới 500.000 đồng/con

Đùi heo muối Tây Ban Nha có giá tới 40 triệu đồng/chiếc nhưng giới nhà giàu vẫn ồ ạt chốt mua. Sò bơ Mỹ được rao bán với giá tới 500.000 đồng/con vẫn đắt hàng... là những thông tin thị trường nổi bật tuần qua. Chiếc đùi heo ‘huyền bí’ giá 40 triệu bán ở chợ Tết, nhà giàu ồ ạt chốt mua Đùi heo muối Tây Ban Nha xuất hiện tại thị trường Việt gần chục năm nay. Chúng được mệnh danh là món đặc sản làm từ thịt heo ngon và nổi tiếng nhất thế giới. Khi thị trường bước vào cao điểm vụ Tết Ất Tỵ, nhu cầu mua quà biếu tặng, làm tiệc tăng cao,… cũng là lúc đùi heo muối đổ bộ thị trường Việt với giá bán đắt đỏ. Những chiếc đùi heo Iberico trải qua quá trình ủ muối 48 tháng vô cùng huyền bí đang được rao bán ở chợ Tết. Loại đặc sản được quảng bá thuộc hàng ngon nhất thế giới này có giá tới 40 triệu đồng/chiếc nhưng giới nhà giàu vẫn ồ ạt chốt mua. Trên “chợ mạng”, đùi heo muối Tây Ban Nha đang được rao bán la liệt với giá từ 1-40 triệu đồng/chiếc tuỳ loại. Nhiều đầu mối còn bán set 4 món thịt heo muối Iberico với giá 390.000-450.000 đồng/set. Sò bơ giá lên tới 500.000 đồng/con Sò là loại hải sản vô cùng quen thuộc với người tiêu dùng Việt. Thế nhưng, ở chợ hải sản Tết Ất Tỵ, 1 con sò bơ Mỹ được rao bán với giá lên tới nửa triệu đồng. Hiện giá của sò bơ cũng tuỳ thuộc vào trọng lượng. Cụ thể, với con sò trọng lượng 0,2 kg/con giá khoảng 100.000 đồng/con, hàng khổng lồ 0,8kg/con có giá lên tới 520.000 đồng/con. Trên thị trường, sò bơ Mỹ đang được rao bán nhiều ở các cửa hàng hải sản cao cấp. Trọng lượng sò bơ phổ biến nhất từ 0,3-0,5 kg/con, loại đặc biệt trọng lượng tới 0,8 kg/con. Giá của loại sò nhập khẩu này dao động từ 400.000-650.000 đồng/kg. Giới nhà giàu Việt thường mua loại sò bơ về để làm các món nướng hoặc làm sashimi. Ảnh: Anh Tú Nửa triệu đồng mỗi quả bưởi đỏ tiến vua cũng không có để bán Ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã làm cho sản lượng bưởi đỏ Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội) thiệt hại hơn 60%. Giá cả trên thị trường tăng đột biến, "cháy hàng" ngay từ khi còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán. “Bưởi độc lạ, ăn ngon, ngọt, có thể để được lâu. Giá khi đưa ra thị trường mọi năm dao động 300.000 đồng/quả, tùy thuộc vào sức mua của người dân. Nếu hút hàng có khi bán đến 400.000 – 500.000 đồng. Năm nay bão gió, người dân không mua được chuối sẽ chuyển sang mua bưởi nhiều”, người quản lý nói. Cuối năm, sầu riêng tăng giá mạnh Sau một thời gian lắng dịu, những ngày cuối năm, trái sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang tăng giá mạnh, nhiều nhà vườn bội thu. Ở thời điểm này, theo VOV, nhà vườn tại huyện Cái Bè, Cai Lậy bán trái sầu riêng giống Monthong giá trên 200.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 giá từ 125.000-135.000 đồng/kg (tùy kích cỡ), tăng khoảng 50.000 đồng/kg so với tháng trước. Với mức giá này, mỗi kg nhà vườn có lãi từ 100.000-140.000 đồng (tùy loại). Trái sầu riêng giá tăng cao cũng do nguyên nhân là vụ nghịch thất mùa, dẫn đến khan hàng, sốt giá. Dừa Bến Tre khan hiếm, giá tăng từng ngày Một thương lái chuyên thu mua dừa cho các vựa ở Bến Tre cho biết trên Báo Tiền Phong, giá dừa xiêm để uống nước đang tăng từng ngày. Theo người này, chỉ mới tuần trước, ông vẫn còn mua được dừa tươi với giá hơn 6.000 đồng/trái, nay đã lên hơn 10.000 đồng/trái. Theo ông Nguyễn Thanh Dũng - chủ một nhà máy chế biến dừa ở Bến Tre - năm trước giá dừa khô xuống còn vài nghìn đồng/trái. 3 tháng trước, giá dừa chỉ ở mức 6.000 đồng/trái, nay giá hơn 10.000 đồng/trái vẫn không có đủ hàng. Nguyên nhân khiến dừa Bến Tre khan hiếm, giá tăng từng ngày là do sâu đầu đen tấn công hàng trăm ha dừa tại Bến Tre làm giảm năng suất, khan hàng đúng vào dịp cuối năm, cùng với trái dừa tươi bắt đầu được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc làm cho giá dừa trái tại địa phương này tăng cao. Giá quất Tết tăng, chủ vựa quất cảnh lớn nhất Nam Định thu tiền tỷ Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này, các nhà vườn tại vựa quất Nam Phong (Nam Định) đang tất bật chuẩn bị vào vụ. Anh Phạm Văn Hiếu, chủ vườn quất lâu năm tại đây, cho biết, giá quất năm nay tăng từ 10-15% do đợt mưa bão kéo dài hồi tháng 9 làm ảnh hưởng làm giảm sản lượng. Dự kiến doanh thu từ vườn quất năm nay của anh đạt hơn 1 tỷ đồng. Mùa quất Tết năm nay không chỉ riêng anh Hiếu mà nhiều chủ vườn khác tại Nam Phong cũng ghi nhận tình hình khả quan. Anh Vũ Xuân Trường cho biết, vườn của anh năm nay có gần 200 cây, giá dao động từ 3 triệu đến hơn 30 triệu đồng/cây. Vé máy bay Tết về quê nóng rẫy, đi các điểm du lịch lại có giá khó tin Nếu vé máy bay Tết chặng từ TPHCM ra Hà Nội và các tỉnh miền Trung tăng nóng và cạn nhanh thì các đường bay du lịch từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt,... trước và sau Tết vẫn còn nhiều, giá vé cũng dễ chịu. Theo khảo sát của PV VietNamNet ngày 24/12, nếu bay từ Hà Nội đến Nha Trang tuần trước Tết, giá vé khứ hồi (đã gồm thuế, phí) chỉ từ 4,3 triệu đồng, còn trong Tết là 4,7-5,4 triệu đồng tùy giờ bay. Giá vé chiều vào từ Hà Nội trước Tết rất rẻ, chỉ bằng 1/6 so với chiều trở về từ Nha Trang. Ra Tết, giá vé nhỉnh lên 5,5 triệu đồng. Hàng hóa rủ nhau tăng giá trước Tết Thời tiết bất lợi trong năm 2024 khiến nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước lẫn nhập khẩu bị ảnh hưởng. Theo Báo Người Lao Động, nếu như thời điểm này năm ngoái, giá cả thị trường chỉ tăng đối với một số nhóm hàng đặc trưng mùa Tết thì năm nay, tình trạng tăng giá trải đều tất cả ngành hàng, nhóm hàng. Việc điều chỉnh giá bán hàng hóa đang diễn ra đồng loạt ở tất cả ngành hàng và nhóm mặt hàng. Sự biến động này bắt nguồn từ việc tăng giá nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển và sản xuất, làm ảnh hưởng đến giá thành hàng hóa. Do đó, một số hệ thống siêu thị lớn tại TPHCM đã quyết định tăng giá ít nhất 3-5% đối với hầu hết nhà cung cấp. Mức giá mới đã được áp dụng cho một số mặt hàng, trong khi những mặt hàng khác sẽ được điều chỉnh trong đợt nhập hàng tiếp theo. Một thông tin không vui khác đối với người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới là giá một số loại rau xanh, trái cây và thịt heo có thể tăng mạnh so với những năm trước.