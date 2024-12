Chiếc đùi heo ‘huyền bí’ giá 40 triệu bán ở chợ Tết, nhà giàu ồ ạt chốt mua

Những chiếc đùi heo Iberico trải qua quá trình ủ muối 48 tháng vô cùng huyền bí đang được rao bán ở chợ Tết. Loại đặc sản được quảng bá thuộc hàng ngon nhất thế giới này có giá tới 40 triệu đồng/chiếc nhưng giới nhà giàu vẫn ồ ạt chốt mua. Đùi heo muối Tây Ban Nha xuất hiện tại thị trường Việt gần chục năm nay. Chúng được mệnh danh là món đặc sản làm từ thịt heo ngon và nổi tiếng nhất thế giới. Khi ăn sẽ cảm nhận được sự hoà quyện các vị béo ngậy của những lát thịt heo mỏng, vị mặn rất vừa phải của muối, vị ngọt dịu của đường và vị thơm của các thảo mộc. Loại thịt heo muối nổi tiếng của Tây Ban Nha này nằm trong phân khúc thực phẩm cao cấp, là món ăn khai vị sang chảnh của giới nhà giàu. Đặc biệt, trong các bữa tiệc, thịt heo muối thường được chọn lựa làm món ăn kèm với bánh mì và rượu vang. Thế nên, khi thị trường bước vào cao điểm vụ Tết Ất Tỵ, nhu cầu mua quà biếu tặng, làm tiệc tăng cao,… cũng là lúc đùi heo muối đổ bộ thị trường Việt với giá bán đắt đỏ. Đùi heo muối là đặc sản của Tây Ban Nha nổi tiếng thế giới với cách làm cho ra hương vị độc đáo. Ảnh: Amigofoods Vừa chốt đơn 8 chiếc đùi heo muối Iberico, chị Nguyễn Thị Uyên (chủ một cửa hàng thực phẩm ở Hoàng Mai, Hà Nội) khoe: “Trong đơn, mỗi 1 chiếc đùi heo muối có giá gần 40 triệu đồng. Khách Vip chọn mua làm quà biếu Tết”. Theo chị Uyên, đùi heo muối rao bán trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại, giá phụ thuộc vào giống heo và số tháng ủ muối. Đơn hàng 8 chiếc đùi heo muối chị vừa chốt được toàn bộ là đùi sau (chân sau) của heo Iberico Bellota thuần chủng 100%, được gắn nhãn heo đen. Loại heo này chăn thả tự do trên cánh đồng, thức ăn chính là hạt dẻ sồi, đậu, thảo dược và ngũ cốc với quy trình chăn nuôi vô cùng khắt khe. Heo nuôi đạt trọng lượng trung bình từ 150-180 kg/con thì đem giết thịt. Phần đùi heo sau sẽ ướp muối biển tự nhiên trong vòng 7-10 ngày tuỳ trọng lượng. Quá trình ướp muối hoàn thành, đùi heo được đem rửa sạch và để khô tự nhiên. Sau đó, bảo quản trong phòng lạnh từ 1–12 độ C trong khoảng 6 tháng để các protein, chất béo trong thịt được biến đổi theo hướng có lợi. Cuối cùng, nhà sản xuất sẽ bảo quản đùi heo này trong phòng với nhiệt độ thay đổi theo từng mùa. Thịt heo muối thường xuất hiện trong các bữa ăn của giới nhà giàu. Ảnh: NVCC Trải qua quá trình ủ muối 48 tháng vô cùng huyền bí của người Tây Ban Nha, một chiếc đùi heo ban đầu có trọng lượng 13-15kg cho đến khi là thành phẩm cân nặng chỉ còn 7-10kg. Loại đùi heo có xương chị Uyên bán với giá gần 4 triệu đồng/kg. “Khách chốt mua đều là loại đùi heo trọng lượng 10kg/chiếc nên đơn hàng này có tổng giá trị 320 triệu đồng”, chị Uyên tiết lộ. Năm ngoái, vị khách này cũng đặt mua 5 chiếc đùi heo muối loại thượng hạng nhưng là hàng đã rút xương với giá khoảng 6,4 triệu đồng/kg. Theo đó, một chiếc đùi heo muối rút xương có trọng lượng 4,5-6kg, giá dao động trong khoảng 29-38 triệu đồng. Chị Uyên cũng cho hay, đây là loại đùi heo muối thượng hạng, hàng khá kén khách mua. Đa phần phục vụ giới nhà giàu nên lượng hàng chị nhập về bán dịp Tết Ất Tỵ này chỉ khoảng 150 chiếc. Còn với các loại đùi heo muối khác, số lượng hàng chị nhập về lên tới gần 2.000 chiếc. Trong đó, có đùi heo muối mini, các loại đùi heo được muối 16 tháng hay 24 tháng có giá từ 940.000 đồng đến gần 1,9 triệu đồng/kg. “Thị trường đang vào cao điểm mua quà biếu tặng Tết nên đùi heo muối tương đối đắt khách. Riêng đùi heo ủ muối 48 tháng, tôi chỉ còn hơn 40 chiếc đùi nữa dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Ất Tỵ”, chị nói. Trên thị trường, có những chiếc đùi heo muối giá cả chục triệu, thậm chí tới 30-40 triệu đồng. Ảnh: NVCC Chị Đinh Thị Lý – nhân viên của một cửa hàng chuyên đùi heo muối Tây Ban Nha - thừa nhận, giá dù rất đắt đỏ nhưng loại đùi heo muối 48 tháng vẫn được khách nhà giàu ồ ạt chốt đơn. “Đây là tệp khách quen. Họ không chỉ mua về làm tiệc mà còn biếu tặng người thân, bạn bè, đối tác…”. Chị nói và cho biết, năm ngoái loại đùi heo còn “cháy hàng” trước ngày 23 tháng Chạp. Ở phân khúc tầm trung, đùi heo muối làm từ lợn trắng, đùi mini… còn đắt khách hơn vì giá chỉ từ 1-6 triệu đồng/chiếc, hợp với túi tiền chi tiêu Tết của nhiều gia đình. Đáng chú ý, không chỉ có khách lẻ, những loại đùi heo muối này còn đắt khách mua sỉ. “Với khách sỉ, họ chỉ nhập khoảng 5-10 chiếc đùi mỗi lần. Song, cửa hàng đang có gần 50 khách mua sỉ và cộng tác viên bán đùi heo muối dịp Tết Ất Tỵ này”, chị cho hay. Do đó, lượng hàng bán ra mỗi ngày đều rất lớn, lên tới 200-300 chiếc đùi heo các loại. Thị trường Tết năm ngoái, doanh nhân Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) và doanh nhân Thái Công gây xôn xao mạng xã hội khi cùng bán đùi heo muối Tây Ban Nha 'phiên bản giới hạn' giá lên tới 112 triệu đồng/chiếc. Theo chị Lý, đùi heo muối phiên bản giới hạn này không có nhiều, được ủ muối tự nhiên trong hầm với thời gian trên 60 tháng. Ở thị trường Việt hiện nay, loại thượng hạng là dòng ủ muối 48 tháng heo đen Iberico Bellota thuần chủng 100%. Ngoài ra, trên “chợ mạng”, đùi heo muối Tây Ban Nha đang được rao bán la liệt với giá từ 1-40 triệu đồng/chiếc tuỳ loại. Nhiều đầu mối còn bán set 4 món thịt heo muối Iberico với giá 390.000-450.000 đồng/set.