Chia tay 'Anh trai vượt ngàn chông gai' HuyR nói điều tiếc nuối nhất

HuyR chia sẻ sau khi phải dừng chân ở show "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Tập 6 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai vừa khép lại với nhiều tranh cãi, trong đó khán giả bày tỏ sự nuối tiếc cho anh tài HuyR vì phải dừng chân sớm ở vòng công diễn 2.

Trong lần trò chuyện cùng Báo điện tử VTC News, HuyR cho biết bản thân tiếc nuối vì phải dừng chân sớm, tuy nhiên trong hoàn cảnh nhóm Cửu Long buộc phải chọn 3 người bị loại thì Huy R cảm thấy mình là “lựa chọn” phù hợp nhất.