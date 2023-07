Chia sẻ của thiếu nữ 16 tuổi bị cắt tóc, đánh đập ở Bình Dương

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ 16 tuổi bị đánh đập, cắt tóc đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An hôm nay (1/7) cho hay, đang củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi làm nhục người khác và cố ý gây thương tích.

Trao đổi với P.V, N. cho biết từ cuối năm 2022, thông qua mối quan hệ xã hội N quen biết ông L.V.Đ (SN 1993, ngụ phường An Phú, TP Thuận An), là chủ quán karaoke 268 (thuộc phường An Phú) và quán ăn Lộc Phát 68 (thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An). Sau đó N. làm phục vụ thời vụ trong các quán của ông Đ.

Tuy nhiên, trong thời gian N. làm việc cho ông Đ, vợ ông này là Đ.T.H. (SN 1997, quê Phú Thọ) tỏ ra ghen tuông.