Chi tiết gây sốc vụ nam ca sĩ ngã từ ban công qua đời ở tuổi 31

Liam Payne. Ảnh: Billboard Liam Payne - cựu thành viên nhóm nhạc One Direction ngã từ ban công khách sạn ở Buenos Aires, Argentina ngày 16/10 và không thể qua khỏi do đa chấn thương. Cái chết thương tâm của nam ca sĩ sinh năm 1993 khiến nhiều người bàng hoàng. Theo PEOPLE, một vị khách ở cùng khách sạn với Liam Payne cho biết họ nghe thấy tiếng động cũng như tiếng hét dữ dội trước khi vụ việc xảy ra. Và theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu vừa được công bố, nam ca sĩ có 25 vết thương, trong đó riêng vết thương cực lớn ở đầu có thể dẫn tới tử vong ngay lập tức. Liam Payne bị chảy máu bên trong và bên ngoài hộp sọ, vùng ngực, bụng và chân tay là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Các vết thương cũng hoàn toàn phù hợp với việc Liam Payne ngã từ độ cao khoảng 13-14m xuống đất. Các nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra thêm về vụ việc. Họ cũng nhận định nạn nhân đang trải qua một cơn bùng phát do tác dụng của việc lạm dụng chất kích thích. Dựa vào vị trí ngã và các vết thương trên cơ thể, cơ quan công tố cho rằng Liam Payne đã không cố gắng bảo vệ mình khi bị ngã và có thể ở trạng thái bất tỉnh một phần thời điểm xảy ra tai nạn. Cơ quan chức năng cũng đã tìm thấy chất lạ có vẻ như là ma túy, đồ uống có cồn trong phòng khách sạn của Liam Payne. Một số đồ đạc trong phòng cũng đã bị phá hủy. 5 nhân chứng gồm 2 phụ nữ và 3 nhân viên khách sạn từng tiếp xúc với nam ca sĩ trước thời điểm anh bị ngã cũng đã làm việc với cảnh sát để cung cấp lời khai nhằm làm rõ nguyên nhân cái chết của Liam Payne. Nam ca sĩ được cho là có hành vi bất thường trước khi qua đời và việc này đã được nhân viên khách sạn báo với 911. Theo Vietnamnet