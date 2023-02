Chi tiết 8 lô đất triệu USD của cựu Giám đốc Sở Giáo dục vừa bị kê biên

Ngoài việc làm rõ hành vi sai phạm của các bị can, kết luận điều tra của Bộ Công an còn đề cập tới việc kê biên tài sản của các bị can. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra các lệnh kê biên tài sản đối với 8 lô đất của cựu giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh.

Điều đáng nói, với cương vị Giám đốc một sở, nhưng vợ chồng bà Vũ Liên Oanh đứng tên hàng loạt bất động sản có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi lô đất. Đặc biệt, bà Oanh còn có sở thích mỗi lần mua đều phải mua “sáp đôi” hay còn gọi là 2 ô đất liền kề tại những vị trí đắc địa của những dự án đắt đỏ bậc nhất ở Quảng Ninh.

Ô đất đầu tiên nằm ở thị xã Đông Triều với diện tích 347m2 gần sông Cầm với đầy đủ tiện ích xung quanh và mang tính chất nghỉ dưỡng tuổi già.

Ô đất thứ 2 rộng 180m2 nhưng trên thực tế là 2 ô đất liền kề mỗi ô 90m2 nằm tại Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo giá đất thị trường vào thời điểm hiện tại, mỗi mét vuông ở đây không dưới 40 triệu đồng.