Chi tiết 12.028 trang sao kê số tiền 527,8 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Tính đến 17 giờ ngày 12-9, số tiền các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 527,8 tỉ đồng Những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã đăng ký và ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Danh sách ủng hộ được sao kê chi tiết. Ảnh chụp màn hình Tính đến 17 giờ ngày 12-9, số tiền các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 527,8 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan, đơn vị đã đồng loạt phát động, kêu gọi, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thiết thực tham gia ủng hộ với tinh thần: "Người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, cùng hỗ trợ để giúp nhân dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra". Đến nay các cơ quan, đơn vị, địa phương đã vận động lượng kinh phí hàng trăm tỉ đồng. Ban Vận động cứu trợ Trung ương mới đây cũng đã đăng tải cụ thể danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ qua số tài khoản Vietcombank 0011001932418 từ ngày 1-9 đến ngày 10-9. Tại danh sách sao kê gồm 12.028 cũng thống kê chi tiết ngày giao dịch, số tiền cũng như nội dung chuyển khoản ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 3 của người dân. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ

Trong thời gian tới, danh sách số tiền ủng hộ qua các tài khoản khác cũng sẽ được cập nhật dần trên fanpage của MTTQ Việt Nam và công khai sao kê để người dân biết. Người dân vẫn có thể tiếp tục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra qua tài khoản trên. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cho biết sẽ phân bổ kinh phí ủng hộ đến địa chỉ của người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là: phát huy mạnh mẽ "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất đến tận tay các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Dưới đây là danh sách 12.028 trang thông tin sao kê, bạn đọc có thể theo dõi tại đây.