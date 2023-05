Chi tiền triệu cho con đi dã ngoại, nhiều phụ huynh vẫn trắng đêm vì lo

Chi phí mỗi chuyến đi dã ngoại có mức chi phí từ 1 - 1,5 triệu đồng tùy địa điểm không phải là vấn đề mà chị cân nhắc sự an toàn của con trẻ. Chị kể, có lần con tham gia chuyến đi 2 ngày 1 đêm, đến 10h đêm hôm đó chị gọi mãi không thấy con nhấc máy nên đứng ngồi không yên. Hơn 30 phút sau, con trai mới mượn điện thoại thông báo với mẹ rằng bị rơi máy nên mất kết nối, chị mới nhẹ lòng. Nhưng đêm hôm đó, chị gần như thức trắng vì lo lắng và bất an.

Chị My (Hà Đông, Hà Nội) cũng có phen tá hỏa khi cậu con trai 5 tuổi đi lạc trong chuyến tham quan sở thú cùng lớp mầm non. May mắn cô giáo tìm thấy con đang mải mê xếp lá cây gần đó. Sau sự việc, chị My từ chối cho con tham gia đi dã ngoại.

Với trẻ hiếu động, khi tham quan chúng càng tò mò, muốn tự mình khám phá mọi thứ. Vì vậy, chỉ cần lơ là một chút cũng tìm kiếm "hết hơi rồi". Chị thông cảm với các cô vì quá đông học sinh nên rất khó để mắt liên tục. "Phòng hơn tránh, đến khi có chuyện xảy ra rồi hối hận không kịp. Chưa kể đến việc lần nào về con chị cũng ốm sốt và phải nghỉ học", chị nói.

Để bù đắp môi trường cho con vui chơi, cuối tuần, gia đình chị đều chi 1 - 2 triệu đồng để đi cắm trại ở ngoại thành Hà Nội. Chị cho rằng đây cũng là hoạt động bổ ích để con khám phá, kết nối với thiên nhiên.