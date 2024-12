Chỉ số USD cao nhất trong 2 năm, tỉ giá tại Việt Nam biến động ra sao?

Chỉ số đồng USD trên thị trường quốc tế chạm mốc cao nhất trong 2 năm dù FED giảm lãi suất lần thứ 3, tỉ giá USD/VNĐ cũng tăng mạnh. Trái với nhận định của thị trường là chỉ số đồng USD (DXY) sẽ giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, DXY lại lập đỉnh. Đến 9 giờ ngày 19-12, theo giờ Việt Nam, chỉ số DXY ở mức 107,79 điểm, tăng rất mạnh so với phiên trước. Trong phiên, có thời điểm chỉ số đồng USD chạm 108 điểm, mốc cao nhất trong 2 năm qua. Đồng USD tăng vọt bất chấp việc FED giảm lãi suất. Nguyên nhân được giới phân tích lý giải là do Chủ tịch FED ông Jerome Powell nói rằng lộ trình giảm lãi suất trong năm 2025 sẽ chậm lại khi chỉ cắt giảm thêm 1-2 lần, thay vì 3-4 lần như dự báo trước đó. Tốc độ cắt giảm lãi suất chậm lại giúp đồng USD duy trì sức mạnh. Thị trường chứng khoán quốc tế đỏ rực sau thông báo của FED, các chỉ số chứng khoán của Nhật, Hàn Quốc giảm mạnh. Tại thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones giảm 2,58%; chỉ số S&P 500 giảm 2,95% và Nasdaq Composite giảm 3,56%... Chỉ số đồng USD tăng mạnh trên thị trường quốc tế Với thị trường ngoại tệ trong nước, tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.304 đồng/USD, tăng 26 đồng/USD so với hôm qua. Với biên độ giao dịch +/-5%, các ngân hàng thương mại được bán ra cao nhất ở mức 25.519 đồng/USD. Cụ thể, Vietcombank giao dịch đồng USD mua vào 25.219 đồng/USD, bán ra 25.519 đồng/USD, tăng 28 đồng so với hôm qua. Đây cũng là mức giá bán ra đồng USD tại BIDV, VietinBank, Eximbank. Chiều mua vào, BIDV niêm yết mức 25.219 đồng/USD; VietinBank mua vào 25.241 đồng/USD trong khi Eximbank mua vào ở mức cao hơn 25.250 đồng/USD. Chỉ số đồng USD lên đỉnh 2 năm qua Như vậy, các ngân hàng đang giao dịch đồng USD ở mức kịch trần biên độ cho phép. Nhận định về tỉ giá USD/VNĐ thời gian tới, trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered dự báo đồng USD tăng mạnh lên trong năm 2025 nhưng sẽ suy yếu trong thời gian đầu năm. Việc cắt giảm lãi suất của FED được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các loại tiền tệ châu Á, bao gồm VNĐ. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn dự kiến đã gia tăng áp lực cho thị trường ngoại hối châu Á. "Các yếu tố như sự bất ổn trong chính sách thương mại và các biện pháp có thể gây lạm phát dưới thời Tổng thống Trump có thể làm giảm tính ổn định của chính sách tiền tệ trong khu vực. Standard Chartered dự báo việc FED cắt giảm lãi suất có thể dẫn đến xu hướng suy yếu của đồng USD trong vài quý tới, dẫn đến tỉ giá USD/VNĐ quy đổi ở mức 25.250 đồng vào cuối năm 2024 và 25.450 đồng vào quý II năm sau" - ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế khu vực Thái Lan và Việt Nam của Standard Chartered nói.