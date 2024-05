Chi Pu nhảy tình tứ bên 'nam thần' Trung Quốc

Đây là sản phẩm chào sân Trung Quốc của Chi Pu sau gần 1 năm đạt vị trí thứ 6 trong đội hình chiến thắng tại Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023. Ca khúc được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền lấy ý tưởng từ chất nhạc R&B giai đoạn những năm 2000, gợi liên tưởng đến các hit của Britney Spears, Beyonce, Christina Aguilera ở giai đoạn này.

MV 'Finding you':